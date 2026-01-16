Akaryakıta gece yarısı kallavi zam! Tabelayı görenlerin tadı fena kaçtı
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, dün gece benzine sessiz sedasız 1 lira 61 kuruşluk okkalı bir zam geldi.
Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 54 lira 90 kuruşa, Ankara'da 55 lira 73 kuruşa ve İzmir'de ise 56 lira 11 kuruşa yükseldi.
Brent petrolde yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Gece yarısı benzine 1 lira 61 kuruş zam gelirken, fiyatlardaki artış pompaya da yansıdı.
Zammın ardından İstanbul'da benzinin litresi 54 lira 90 kuruşa, Ankara'da 55 lira 73 kuruşa ve İzmir'de ise 56 lira 11 kuruşa yükseldi.
