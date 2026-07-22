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İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

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İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, havanın aniden kararmasıyla birlikte ortaya çıkan fırtınada esir oldu. Birçok ilçede ağaçlar araçların üzerine devrildi, binaların çatıları uçtu. Kentteki havalimanlarına iniş yapmaya çalışan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.

#1
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi.

#2
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

#3
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.

#4
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Sürücüler trafikte araçlarıyla kontrollü ilerlerken, yüksek katlı binaların üst katları gözden kayboldu. Fırtınaya hazırlıksız bir şekilde cadde ve sokaklarda yakalanan bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

#5
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi ile Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu. Bahçelievler Kocasinan Mahallesi ile Beyoğlu Okmeydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu.

#6
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki bir motosiklet ile otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki Kozapark Sitesi'nde de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu.

#7
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Fırtınanın devirdiği ağaçlar ve savrulan parçalar nedeniyle bazı iş yerlerinde ve sokaklarda hasar meydana geldi.

#8
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Beykoz Burunbahçe'de denize giren vatandaşlar şiddetli rüzgarın etkili olmasıyla beraber kaçarak kıyıdan uzaklaştı. Sahilde bulunan seyyar satıcılarda ise çıkan kum fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

#9
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

#10
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

Fırtınanın en yıkıcı etkilerinden biri Bağcılar’daki İSTOÇ Ticaret Merkezi’nde kaydedildi. Yoğun bir toz bulutuyla birlikte gelen fırtınada oluşan hortum önüne ne kattıysa savurdu.

#11
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

#12
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

#13
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

#14
Foto - İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi

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