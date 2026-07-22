İstanbul'dan fırtına geçti: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, uçaklar inemedi
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, havanın aniden kararmasıyla birlikte ortaya çıkan fırtınada esir oldu. Birçok ilçede ağaçlar araçların üzerine devrildi, binaların çatıları uçtu. Kentteki havalimanlarına iniş yapmaya çalışan uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı.