Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

“Hacı, genel aflar seçim öncesi çıkınca mafya babalar af olunca senden hiç rahatsızlık duyulmadı. Papazı hangi sihirli eller nasıl ABD’ye uçurdular, bir anlat bağımsız adalet nasıl işliyormuş bi görelim.” Benim bildiğim bugün itibari ile onlarca mafya babası cezaevinde.. Ha, “Aptala yatma.. Çakıcı’yı kastediyorum” diyecek, okurumuz.. Onlarcasının cezaevinde olduğunu söyleyeyim de. “Seni kurşun manyağı yaparım” tehditlerinin, artık televizyon ekranlarında, canlı yayınlarda kimsenin tekrarlayamadığını belirteyim.. Ama eski yıllarda işlenen suçlardan dolayı da birçoğunun cezaevinde olduğunu hatırlatayım ve Çakıcı’ya geleyim.. Çakıcı, mevcut beşeri kanunlar çerçevesinde aldığı ceza, zaten 2023’te tahliyesini öngörüyor iken.. 1.5 yıl kadar öncesinde, yüzbinlerce cezaevindeki kişiyi ilgilendiren bir kanun çıkarıldı.. Kanunun sebebi ne idi? Korona salgınından başlayın, PKK’lısından başlayın FETÖ’süne kadar tüm ihanet odakları hukuk işletildiği için hep birden cezaevlerine konulduğu için, cezaevlerinde yer kalmamasından ile devam edin.. Onlarca sebeple, o kanun çıkarıldı..