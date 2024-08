Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

“İsmail” rumuzlu okurumuz diyor ki: “AYM, şu HDP işini neden bitirmiyor da Can Atalay’ın kurtulması için can atıyor. Yoksa HDP ve bugünkü adıyla DEM Partisinin yaptığı bütün terör eylemlerini meşru mu görüyor, ben bir vatandaş olarak soruyorum, umarım bir yetkili çıkar da bizleri de aydınlatır.” Buyursun muhatapları açıklasın. Can Atalay ile ilgili bir çırpıda 3-4 karar veren AYM.. HDP davasını niye bitiremedi? Okurumuz merak etmiş, doğrusu ben de merak ediyorum. “Okur” rumuzlu okurumuz, bizi özeleştiriye davet etmiş: “Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar” demiş. El hak doğru.