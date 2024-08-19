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Gündem
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Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

2024-08-19 11:11:02
Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugün yazdığı “Okurlarımız ile sohbet” başlıklı yazısında, Ak Parti’ye yönelen ve herkesin dilinden düşmeyen ağır eleştirileri okur soruları üzerinden bir bir cevapladı. İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı…

#1
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Haftalardır, “Can Atalay” üzerinden yazıyor, tartışıyoruz. Tek taraflı olmasın diye, farklı görüşten yazarların, hukukçuların tespitlerini de alıp, yazımın içinde cevaplıyorum ama. Bugün bir değişiklik yapalım ve direkt okurlarımızdan gelen yorumlar üzerinden sohbete koyulalım.. Dünkü yazımın başlığı, şöyle idi:

#2
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

AYM’nin dili yok mu, yetkisi var ise o desin, ‘Tahliyesine’ Okurlarımız yazımı yorumlamışlar.. Biliyorsunuz, bizde sansür, bizde eziklik, bizde görmezden gelme, bizde cevapsız bırakma yok.. Bizde kibir, bizde eleştiriye kapalılık yok.. O kapsamda, bizimle dalga geçenleri de, alay edenleri de vereceğim.. “Can” rumuzlu okurumuz yazmış:

#3
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

“Hacı, genel aflar seçim öncesi çıkınca mafya babalar af olunca senden hiç rahatsızlık duyulmadı. Papazı hangi sihirli eller nasıl ABD’ye uçurdular, bir anlat bağımsız adalet nasıl işliyormuş bi görelim.” Benim bildiğim bugün itibari ile onlarca mafya babası cezaevinde.. Ha, “Aptala yatma.. Çakıcı’yı kastediyorum” diyecek, okurumuz.. Onlarcasının cezaevinde olduğunu söyleyeyim de. “Seni kurşun manyağı yaparım” tehditlerinin, artık televizyon ekranlarında, canlı yayınlarda kimsenin tekrarlayamadığını belirteyim.. Ama eski yıllarda işlenen suçlardan dolayı da birçoğunun cezaevinde olduğunu hatırlatayım ve Çakıcı’ya geleyim.. Çakıcı, mevcut beşeri kanunlar çerçevesinde aldığı ceza, zaten 2023’te tahliyesini öngörüyor iken.. 1.5 yıl kadar öncesinde, yüzbinlerce cezaevindeki kişiyi ilgilendiren bir kanun çıkarıldı.. Kanunun sebebi ne idi? Korona salgınından başlayın, PKK’lısından başlayın FETÖ’süne kadar tüm ihanet odakları hukuk işletildiği için hep birden cezaevlerine konulduğu için, cezaevlerinde yer kalmamasından ile devam edin.. Onlarca sebeple, o kanun çıkarıldı..

#4
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Ama bizim solaklar, sanki kanun Çakıcı için çıkarılmış gibi gösterdiler.. Bugün itibari ile bakarsanız, o kanun çıkarılmamış da olsa idi, Çakıcı normal şartlar altında bugün yine tahliye olmuştu.. O tahliye olmasın diye kanunu başka türlü yapsaydınız denilirse. Bir şey diyemem.. Ama. Bugün bir başka hükümlüyü, milletvekili yaparak 15 yıl erken cezaevinden çıkarma operasyonuna imza atanların, “Çakıcı niye 1 yıl erken çıktı” demeye de hakları olmadığı kanaatindeyim..

#5
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Papaz Brunson sürekli dillendiriliyor. Her seferinde tekrarlıyorum: “Cumhuriyet tarihinde 2 yıl cezaevinde tuttuğunuz, Amerikan vatandaşı bir papaz gösterin.. ‘AK Parti iktidarında, papaz çabuk tahliye olmuş. CHP olsaydı 10 yıl cezaevinde tutardı’ diyeyim.” Demek ki ortada sihirli eller yok. Tam aksine güçlü eller var. Papaz demeden, Amerikan vatandaşı demeden, suç işleyeni cezaevine koyan, mahkumiyet ne ise onu cezaevinde çektiren bir iktidar var. Cezası 3.5 yıl.. Yatarını çekti, cezaevinden çıktı, gitti. Olay bundan ibaret.. Sanki Brunson tutuklanmış, ertesi günü bırakılmış gibi algı yapan kim var ise, ya gerçeği bilmiyordur. Okurumuz Can gibi.. Ya da sahtekârdır.. Soldan çarklı medyada ahkam kesen sözde gazeteciler gibi..

#6
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

#7
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Bir başka okurumuzun yorumu: “AYM kararları...Dünyanın bütün medeni, uygar ülkelerinde AYM kararları tartışılmazdır ve o kararlara bütün kişiler ve kurumlar riayet eder...” Bu arkadaşa hatırlatayım, 1961’e kadar Türkiye’de AYM yoktu.. 2011 yılına kadar, Can Atalay kararında, bir karar vermeye AYM’nin yetkisi yoktu.. Bir hatırlatma daha: İngiltere’de o mahkeme hiç yok. Hiç olmadı. Gerisini siz yorumlayın..

#8
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

“İsmail” rumuzlu okurumuz diyor ki: “AYM, şu HDP işini neden bitirmiyor da Can Atalay’ın kurtulması için can atıyor. Yoksa HDP ve bugünkü adıyla DEM Partisinin yaptığı bütün terör eylemlerini meşru mu görüyor, ben bir vatandaş olarak soruyorum, umarım bir yetkili çıkar da bizleri de aydınlatır.” Buyursun muhatapları açıklasın. Can Atalay ile ilgili bir çırpıda 3-4 karar veren AYM.. HDP davasını niye bitiremedi? Okurumuz merak etmiş, doğrusu ben de merak ediyorum. “Okur” rumuzlu okurumuz, bizi özeleştiriye davet etmiş: “Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar” demiş. El hak doğru.

#9
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Kantar bizi de bir gün tartacak. Dünyada olmasa bile, ahirette mutlaka tartacak.. Bu kısım açısından, okurumuz doğru söylüyor. Ama kantarın ayarını bozduğumuz iddiası külliyen yalan.. Kantarın ayarını bozduğumuzu söyleyenler, bize somut olarak cevap vermeliler. Ülkede 14 kişinin canına mal olmuş bir isyan hareketinden dolayı, milyarlarca dolarlık zarara sebebiyet vermiş olaylardan dolayı, kimse cezaevinde olmayacak ise.. Adalet ne için var? Derlerse ki, “cezaevinde olması gereken, suçu işleyenler başkası..” Ben de derim ki: “Onu gösterin” Niçin böyle diyorum? Çünkü o ahlaksızlar, “Gezi suç değil” diyorlar. “Gezi sivil haktır” diyorlar.

#10
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Yani Berkin Elvan’ı öldürten Gezi isyancıları.. Şimdi bize “Gezi sivil direniştir” diyerek, hiç kimsenin cezaevinde olmaması için çabalıyorlar..

#11
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

“KEMALİST(EKEMEK VE GÜL İSTİYORUZ” rumuzlu okur ile bitirelim. Der ki okurumuz: “Ali Bey, hukuk nedir? Fakültesini okudunuz, oradan yazarlığınız var ya o sebeple sormaktayım?” diye başlamış. Ve dakika bir, gol bir kendini ele vermiş: “Ünlü Hukukçu Fransız Hakimi Magnaud ne diyor..” Biraz sonra tekrarlıyor: “Yine suçlar ve cezalar adlı yapıtı ile dünyaca ünlü Reformlar yaratmış, derinden etkilemiş Cesera Beccaria bakın…” Hemen ardından bir daha kendini ifşa ediyor: “Şimdi Can ATALAY hangi suçları işlemiştir; Roma kanunları ile bakalım” Kafa, Batı kafası. Kafa, Türkiye’nin hukukçuları ile değil, köle hukukunun cari olduğu, insanların alınıp satıldığı Roma hukukuna dayalı.. Ama yine de içerikle ilgili itirazlarına cevap verelim.. “Adam, Avukat kardeşim, suçu Avukatlık adamın…” Hayır.. Suç avukatlık değil..

#12
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

İspatı çok kolay.. Taksim’de, Gezi isyanı sırasında ters çevrilmiş polis aracının üzerine çıkıp, zafer işareti yapan avukatlar bile tutuklanmadı bu ülkede.. Daha onlara sıra gelmedi.. Ama onların hepsini organize eden Can Atalay’a ceza verildi.. Şimdilik ona verilen cezaya bile böyle itiraz ediyorsunuz.. Cezayı çarpıtıyorsunuz Onlarca avukat, Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere, yüzlerce avukat, o Gezi isyanı sırasında hem de Gezicilere destek verdikleri halde, ne yargılandılar, ne de cezaevine konuldular. Ama Can Atalay cezaevine konuldu ise.. Demek ki avukat olduğu için değil.. Kaldı ki.. Can ile birlikte, Çiğdem de var. O da mı avukat? Kısa geçelim.. Özetleyelim..

#13
Foto - Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

Her türlü eleştiriye açık bir kişi olarak, somut, samimi itirazlarınızı tabii ki yapın, ama lütfen, at gözlüğü ile olaylara bakmayınız.. KAYNAK: Ali İhsan Karahasanoğlu/yeniakit.com.tr

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