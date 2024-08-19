Ak Parti’ye yönelik ağır sorular ve cevapları

İspatı çok kolay.. Taksim’de, Gezi isyanı sırasında ters çevrilmiş polis aracının üzerine çıkıp, zafer işareti yapan avukatlar bile tutuklanmadı bu ülkede.. Daha onlara sıra gelmedi.. Ama onların hepsini organize eden Can Atalay’a ceza verildi.. Şimdilik ona verilen cezaya bile böyle itiraz ediyorsunuz.. Cezayı çarpıtıyorsunuz Onlarca avukat, Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere, yüzlerce avukat, o Gezi isyanı sırasında hem de Gezicilere destek verdikleri halde, ne yargılandılar, ne de cezaevine konuldular. Ama Can Atalay cezaevine konuldu ise.. Demek ki avukat olduğu için değil.. Kaldı ki.. Can ile birlikte, Çiğdem de var. O da mı avukat? Kısa geçelim.. Özetleyelim..