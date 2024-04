Tepkilerin odağındaki Zeybekci de sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Zeybekci şu ifadeleri kullandı; Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç ,Konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum. İsrail’le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz,mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizinde Türk malların serbestçe satın alabiliyorlar, bununda katkısıyla ticaret dengemiz 1 e 6 bizim lehimizedir. Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir, İsrail’e yapılan tüm ihracatın kayda alınması ile her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir. Bu sayede şu anda yüzlerce milyon dolarlık ihale alarak onlarca milyon dolar teminat mektubu veren şirketlerimizin mağduriyetleri gibi daha birçok mağduriyetin önüne geçmiş oluruz. Onlarca Filistinli şirketin mağduriyetleri de engellenmiş olur.Söylediğim yasak liste yerine tam kontrol demektir. SözlerimiTekrar ediyorum“ DAHA HASSAS OLMAK”. Bize İslamiyet ve Filistin hassasiyeti dersi vermeye kalkan hadsizlere de sözüm, bizim hassasiyetimiz zekatı sizin 7 ceddinize, Cumhurbaşkanımızın hassasiyetinin zekatı ise 77 ceddinize yeter.