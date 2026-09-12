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Siyaset
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"AK Parti’ye geçerse şok olmayın" denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

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“AK Parti’ye geçerse şok olmayın” denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin resepsiyonuna katılmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından siyasi kulisleri sarsacak sert açıklamalarda bulundu. Her iki partinin genel merkezinin kendisini tartışmaların içine çekmeye çalıştığını belirten Yavaş, bu durumun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Gazeteci Aytunç Erkin ise yaşanan bu gerilimlerin devam etmesi durumunda Yavaş'ın belediye başkanlığının ardından siyaset defterini tamamen kapatabileceğini öne sürdü.

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Foto - "AK Parti’ye geçerse şok olmayın" denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, geçtiğimiz günlerde CHP'nin resepsiyonuna katılmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi siyasi gündemde tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaların ardından açıklama yapan Yavaş, Erdoğan ile görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu belirterek siyasi tartışmalarla ilgilenmediğini vurguladı.

#2
Foto - "AK Parti’ye geçerse şok olmayın" denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

Yavaş, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - "AK Parti’ye geçerse şok olmayın" denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise Yavaş'ın CHP'nin üyesi ve CHP'li belediye başkanı olduğunu belirterek, 9 Eylül'deki parti etkinliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklediklerini söyledi. Tüm bu yaşanan tartışmaların ardından gazeteci Aytunç Erkin bomba bir iddiada bulundu. Mansur Yavaş'ın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmeyi aktaran Erkin şu ifadelere yer verdi:

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Foto - "AK Parti’ye geçerse şok olmayın" denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

“Pozisyonumuzu koruyoruz. Tarafsız kalarak, yani CHP ve YENİ Parti içindeki tartışmalardan uzak kalarak yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak iki taraf da bizi çekmeye çalışıyor. Böyle giderse Mansur Bey belediye başkanlığını yapar ve siyaset defterini kapatır.”

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Foto - "AK Parti’ye geçerse şok olmayın" denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında Beştepe’de gerçekleşen görüşmenin yankıları sürerken MHP kanadından dün şok bir açıklama gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesinde kaleme aldığı yazısında, “Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti’ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin” ifadelerini kullanmıştı.

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