“AK Parti’ye geçerse şok olmayın” denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin resepsiyonuna katılmayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından siyasi kulisleri sarsacak sert açıklamalarda bulundu. Her iki partinin genel merkezinin kendisini tartışmaların içine çekmeye çalıştığını belirten Yavaş, bu durumun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini vurguladı. Gazeteci Aytunç Erkin ise yaşanan bu gerilimlerin devam etmesi durumunda Yavaş'ın belediye başkanlığının ardından siyaset defterini tamamen kapatabileceğini öne sürdü.