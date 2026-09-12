“AK Parti’ye geçerse şok olmayın” denilmişti! Mansur Yavaş, herkesi ters köşe yapacak kararı almaya hazırlanıyor

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı ise Yavaş'ın CHP'nin üyesi ve CHP'li belediye başkanı olduğunu belirterek, 9 Eylül'deki parti etkinliğine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklediklerini söyledi. Tüm bu yaşanan tartışmaların ardından gazeteci Aytunç Erkin bomba bir iddiada bulundu. Mansur Yavaş'ın çalışma arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmeyi aktaran Erkin şu ifadelere yer verdi: