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Ekonomi
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2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

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2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

Geçmiş dönemdeki başarılı tahminleriyle adından söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücret üzerinden değerlendirmelerde bulunan Erdursun, yeni yılda yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış beklediğini belirterek rakamın 35 bin lira seviyesine yükseleceğini öngördü. Resmi komisyon görüşmelerinin aralık ayında başlaması beklenirken, bu çarpıcı tahmin şimdiden milyonlarca çalışan tarafından yakından takibe alındı.

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Foto - 2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni yılda yapılacak asgari ücret zammına çevrilmişken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan bir açıklama geldi. Erdursun, 2027 yılı için beklediği net asgari ücret rakamını açıkladı.

#2
Foto - 2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

Özgür Erdursun, mevcut asgari ücret üzerinden yaptığı değerlendirmede 2027 yılında yaklaşık yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı.

#3
Foto - 2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

Bugün net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücretin yapılacak artışla birlikte 35 bin lira seviyesine yükselebileceğini öngören Erdursun, şunları kaydetti: 2027 asgari ücret tahminim: Asgari ücrette yaklaşık yüzde 25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35.000 TL.

#4
Foto - 2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

Erdursun'un 2026 asgari ücreti için verdiği rakam, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı 28.075 TL'lik nihai tutarla neredeyse birebir örtüşmüştü.

#5
Foto - 2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

2027 asgari ücreti için resmi görüşmelerin Aralık ayında başlaması, yeni rakamın ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği komisyon toplantılarının ardından netleşmesi bekleniyor.

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Foto - 2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak

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Yorumlar

krch

Bunu bilmek için uzman mı olmak lazım. Hükümet asgari ücretliyi doğramaya yok etmeye doğru hızla ilerliyor. Neymiş enflasyonun sebebi asgari ücretmiş. Öyle ise niye düşmüyor bu yaptıklarınızla. Kimse petrol öyle oldu böyle oldu demesin. Mazot 2023 den 2026 ya 40 TL den 60 TL ye çıkarak sadece toplamda %50 artmıştı.
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