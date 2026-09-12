2026’da asgari ücreti nokta atışı bilen uzmandan şok eden tahmin: 2027’de o seviyeye fırlayacak
Geçmiş dönemdeki başarılı tahminleriyle adından söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret beklentisini kamuoyuyla paylaştı. Mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücret üzerinden değerlendirmelerde bulunan Erdursun, yeni yılda yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış beklediğini belirterek rakamın 35 bin lira seviyesine yükseleceğini öngördü. Resmi komisyon görüşmelerinin aralık ayında başlaması beklenirken, bu çarpıcı tahmin şimdiden milyonlarca çalışan tarafından yakından takibe alındı.