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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

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Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasında tarihi bir gelişme yaşandı. Kesin ölüm nedeninin ve zehirlenme iddialarının tespiti amacıyla Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta. Adalet Bakanı Akın Gürlek cinayet ihtimalinin masada olduğunu açıklarken, yürütülen soruşturmada gardiyanlar, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik operasyon dalgaları peş peşe geldi.

#1
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bugün feth-i kabir işlemi yapılacak. Alınacak örneklerde, cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.

#2
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla feth-i kabir işlemi yapılacak.

#3
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

MEZAR HEYET GÖZETİMİNDE AÇILACAK: Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak. İşlemin üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde yapılması bekleniyor. Çalışmalar kapsamında Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alınacak. Mezarı 15 yıl sonra açılacak Kozinoğlu'ndan doku örnekleri alınacak ve cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.

#4
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

KAMERA VE SES KAYITLARI DA İNCELEMEDE: Alınan örneklerin yanı sıra ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı Merkezi ses kayıtları ile hastane evrakının da incelemeye dahil edileceği bildirildi. İnceleme sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ve olayda üçüncü kişi müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihayi mütalaanın hazırlanması planlanıyor.

#5
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

İKİ OPERASYON YAPILDI: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin ilk operasyon 7 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı ve cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, birinin yurt dışında firari olduğu bildirilmişti. İlk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden o dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İkinci dalga operasyon ise 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Operasyonda biri kameraman, biri muhabir ve sağlık çalışanlarının da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

#6
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

BAKAN GÜRKEK: CİNAYET İHTİMALİ MASADA Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada cinayet ihtimalinin de masada olduğunu söylemişti. Kozinoğlu'nun devletin önemli bir görevlisi olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, "Maalesef o dönemde Ergenekon kumpası kapsamında tutukluluk süreci geçirirken sağlıklı, spor yapan ve öz bakımına dikkat eden bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybetti." demişti. Bakan Gürlek, ilerleyen süreçte tablonun daha net ortaya çıkacağını düşündüğünü belirtmişti. "Kozinoğlu örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor." ifadelerini kullanan Gürlek, "Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor." diye konuşmuştu.

#7
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: Kaşif Kozinoğlu eski bordo bereli subay ve MİT mensubuydu. Bosna-Hersek, Afganistan'da uzun süreli görev yapan Kozinoğlu, Afganistan’dan Türkiye'ye dönünce 2011'de tutuklandı. Kozinoğlu,12 Kasım 2011'de cezaevinde spor sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun mahkemeye çıkmasına 13 gün olduğu dikkat çekmişti. Kozinoğlu ailesi, "Sporcuydu, ölümü normal değil, araştırılsın." diyerek itiraz etti ancak açılan soruşturma bir yıl sonra kapandı.

#8
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜNDE FETÖ İDDİASI: İddiaya göre, Kozinoğlu kalp krizi geçirdiği sırada yardım istiyor ancak gardiyan Ferhat Veysi Gül bu sesin duyulmasını engellemek için radyonun sesini açıyor. Daha sonra Gül'ün FETÖ üyesi olduğu ve 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçtığı ortaya çıkıyor. Bu iddialar ve eski soruşturmaların gündeme gelmesi üzerine dosya yeniden açıldı. FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olan Kozinoğlu'nun zehirlenmiş olabileceği öne sürülüyor.

#9
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

ADLİ TIP'TA DİKKAT ÇEKEN HIRSIZLIK! Sabah'ın aktardığı habere göre, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından, zehirlenme ihtimalinin araştırılması amacıyla kritik doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Söz konusu örneklerin kuruma ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra, sıkı güvenlik önlemleri bulunan Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık olayı yaşandı.

#10
Foto - Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma giren kişinin Ankara Açık Cezaevi'nden firar eden bir hükümlü olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin özellikle İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na girdiği tespit edildi. Otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan olayın ardından Adli Tıp Kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise yalnızca iki personelin cüzdanlarının çalındığı belirtildi. Ancak kritik doku örneklerinin kurumda bulunduğu ve incelemelerin devam ettiği süreçte firari bir hükümlünün kuruma girmesi, olayın niteliğine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yaşanan hırsızlık, zamanlaması nedeniyle “delil karartma” ihtimaline yönelik şüphelerin de dosyada tartışılmasına neden oldu.

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