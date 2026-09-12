Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta
Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasında tarihi bir gelişme yaşandı. Kesin ölüm nedeninin ve zehirlenme iddialarının tespiti amacıyla Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılıyor. Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta. Adalet Bakanı Akın Gürlek cinayet ihtimalinin masada olduğunu açıklarken, yürütülen soruşturmada gardiyanlar, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik operasyon dalgaları peş peşe geldi.