Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Feth-i kabir işlemi için heyet mezarlıkta

BAKAN GÜRKEK: CİNAYET İHTİMALİ MASADA Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada cinayet ihtimalinin de masada olduğunu söylemişti. Kozinoğlu'nun devletin önemli bir görevlisi olduğunu kaydeden Bakan Gürlek, "Maalesef o dönemde Ergenekon kumpası kapsamında tutukluluk süreci geçirirken sağlıklı, spor yapan ve öz bakımına dikkat eden bir kişi olmasına rağmen şüpheli şekilde hayatını kaybetti." demişti. Bakan Gürlek, ilerleyen süreçte tablonun daha net ortaya çıkacağını düşündüğünü belirtmişti. "Kozinoğlu örgütün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmeler de dosyada inceleniyor." ifadelerini kullanan Gürlek, "Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor." diye konuşmuştu.