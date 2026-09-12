FETÖ’cüler birbirine girdi! Gülen’in vasiyeti tamamen düzenbazlık çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu öne sürülen ve ölümünden üç ay önce hazırlanan tartışmalı vasiyetnamenin sahte olduğu New Jersey makamlarının resmi belgesiyle kanıtlandı. Firari eski Zaman gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez’in paylaştığı belgede, vasiyeti onaylayan örgüt bağlantılı noter Ahmet İdil'in şahıslarla yüz yüze gelmeden usulsüz işlem yaptığı gerekçesiyle noterlik yetkisinin askıya alındığı ortaya çıktı. Elebaşının ölümünden bu yana Cevdet Türkyolu ve aile üyeleri arasında büyük bir güç savaşına neden olan sahte vasiyet krizi, örgüt tabanında iç hesaplaşmayı gün yüzüne çıkardı.