AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! “Kimse kusura bakmasın” deyip fena bombaladı

Üzgünüm… Gazze’deki kardeşlerimiz içecek su bulamıyor. Bir kuru ekmekten yoksun. Gazze’deki ölümlere girmiyorum bile. O arşıâlâyı titreten feryatları da… Böylesi bir zaman diliminde hiç yakışıyor mu o görüntüler? Kimse yemenize-içmenize karışmıyor. Laf eden de yok zaten. Ama öyle bir paylaşım da neyin nesidir ya! Üzgünüm… Bu ülke insanlarının nasıl bir yokluk ve yoksunluk içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik sıkıntılarımızın da… Böylesi bir zamanda o görüntüler de neyin nesidir ya! O görüntüleri gururla ve memnuniyetle paylaşmak da hangi akla hizmettir ya söyler misiniz?