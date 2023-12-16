2023-12-16 13:02:01 AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! “Kimse kusura bakmasın” deyip fena bombaladı
Gazze bombalanmaya devam ederken bazı AK Partili vekillerin Meclis'te kebap ziyafeti vermesi tartışmaya sebep oldu. Söz konusu görüntülere bir tepki de AK Partili Mehmet Metiner’den geldi. “Kim kusura bakıyorsa baksın, son derece yanlış ve nahoş o görüntüler, o paylaşımlar” ifadelerini kullanan Metiner, “Reis’in misyonuna halel sürmeye kimsenin hakkı yok” dedi. Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: