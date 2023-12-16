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Medya
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AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! "Kimse kusura bakmasın" deyip fena bombaladı

2023-12-16 13:02:01
AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! “Kimse kusura bakmasın” deyip fena bombaladı

Gazze bombalanmaya devam ederken bazı AK Partili vekillerin Meclis'te kebap ziyafeti vermesi tartışmaya sebep oldu. Söz konusu görüntülere bir tepki de AK Partili Mehmet Metiner’den geldi. “Kim kusura bakıyorsa baksın, son derece yanlış ve nahoş o görüntüler, o paylaşımlar” ifadelerini kullanan Metiner, “Reis’in misyonuna halel sürmeye kimsenin hakkı yok” dedi. Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! "Kimse kusura bakmasın" deyip fena bombaladı

“Bir yanda Gazze’den gelen görüntülere bakıyorum, bir yanda önümde duran TBMM’deki o ciğerli-kebaplı görüntüye! Hiç hoş değil! Hiç mi hiç yakışmadı! AK Partililik bilinci ve hassasiyeti bu değil! Kim kusura bakıyorsa baksın, son derece yanlış ve nahoş o görüntüler, o paylaşımlar…

#2
Foto - AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! "Kimse kusura bakmasın" deyip fena bombaladı

Üzgünüm… Gazze’deki kardeşlerimiz içecek su bulamıyor. Bir kuru ekmekten yoksun. Gazze’deki ölümlere girmiyorum bile. O arşıâlâyı titreten feryatları da… Böylesi bir zaman diliminde hiç yakışıyor mu o görüntüler? Kimse yemenize-içmenize karışmıyor. Laf eden de yok zaten. Ama öyle bir paylaşım da neyin nesidir ya! Üzgünüm… Bu ülke insanlarının nasıl bir yokluk ve yoksunluk içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik sıkıntılarımızın da… Böylesi bir zamanda o görüntüler de neyin nesidir ya! O görüntüleri gururla ve memnuniyetle paylaşmak da hangi akla hizmettir ya söyler misiniz?

#3
Foto - AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! "Kimse kusura bakmasın" deyip fena bombaladı

(…) Seçime gidiyoruz. Kimse AK Partimizden büyük değil. Ne AK Partimizi milletimizin gözünde değersizleştirmeye, yani diğer partilerden bir parti konumuna düşürmeye ne de AK Partililik bilincini ve hassasiyetini örselemeye kimsenin hakkı yok. Reis’in misyonuna halel sürmeye kimsenin hakkı yok. Çıkıp özür dilemek bu kadar mı zor? Nefsinize özür dilemek ağır geliyorsa o vakit bu kibrinizle sadece kendinize değil Reis’in misyonuna da zarar vermiş olursunuz bilesiniz. Sizi yanlışlarınızla hele de milletin öfkesini haklı olarak çeken yanlışlarınızla savunmak zorunda değiliz bilesiniz!”

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