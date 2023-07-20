AK Partili vekil çiftçiliğe başladı

Posacı, konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Gece suyu kontrolü ve domuz nöbetindeyiz. Kocaova'nın gecesi de güzeldir gündüzü gibi. Her zaman derim çiftçilerin emeği çoktur. 7/24 çalışırlar, hep üretmek isterler, ürettikleri ürünler sanki kendi parçalarıdır. Kazançları helaldir, yaptıkları iş zordur. Elli derecenin altında çalışırlar ve devamlı bir şükür içerisindedirler. Allah'ım hepimizin emeklerinin karşılığını versin inşallah, ürünümüz verimli, hasadımız bol olsun” ifadelerine yer verdi.