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Siyaset
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AK Partili vekil çiftçiliğe başladı

2023-07-20 10:32:55
AK Partili vekil çiftçiliğe başladı

TBMM 27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ziraat Mühendisi Rıza Posacı çiftçiliğe başladı.

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Foto - AK Partili vekil çiftçiliğe başladı

Bir dönem Aydın Ziraat Odası Başkanlığı, Umurlu Belediye Başkanlığı yapan TBMM 27. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ziraat Mühendisi Rıza Posacı tarlaya indi.

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Foto - AK Partili vekil çiftçiliğe başladı

Yeniden çizmesini giyip küreğini eline alan Posacı, tarımsal faaliyetlerine başladı.

#3
Foto - AK Partili vekil çiftçiliğe başladı

Gece geç saatlerde de tarlaya giren Posacı, hem gece suyu kontrolü gerçekleştirdi, hem de domuz nöbeti tuttu.

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Foto - AK Partili vekil çiftçiliğe başladı

Posacı, konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Gece suyu kontrolü ve domuz nöbetindeyiz. Kocaova'nın gecesi de güzeldir gündüzü gibi. Her zaman derim çiftçilerin emeği çoktur. 7/24 çalışırlar, hep üretmek isterler, ürettikleri ürünler sanki kendi parçalarıdır. Kazançları helaldir, yaptıkları iş zordur. Elli derecenin altında çalışırlar ve devamlı bir şükür içerisindedirler. Allah'ım hepimizin emeklerinin karşılığını versin inşallah, ürünümüz verimli, hasadımız bol olsun” ifadelerine yer verdi.

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