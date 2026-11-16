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AK Partili isim sitem etti: Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Partili isim sitem etti: Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme

AK Parti onya Milletvekili Mehmet Baykan, fon soruşturmasıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Baykan, "Allah'ım bizi helak etme" dedi.

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Foto - AK Partili isim sitem etti: Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa Varsa Veda Yoktur" etkinliğinde konuşan Konya Milletvekili Mehmet Baykan, son günlerde gündeme gelen fon soruşturması hakkında konuştu.

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Foto - AK Partili isim sitem etti: Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme

Baykan, şunları kaydetti: "Biz yolsuzluklara, hırsızlıklara, sapkınlıklara rağmen hala birbirinin kılına, tüyüne parmak kondurtmayan, rüzgar üfletmeyen bir anlayışla karşı karşıyayken; biz bizden olanların, sözüm ona bizden görünenlerin, hareketin içine sızmış olanların ya da hareketin tam içinde olanların yanlışlarını, hatalarını sonuna kadar eleştirip hesap sorma makamındayız"

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Foto - AK Partili isim sitem etti: Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme

Baykan, Hz. Musa'nın da duasına atıfta bulunarak, "Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme" dedi.

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Yorumlar

Vay vay

Birlikte malı götürmüşler sizinkiler

Gariban

Asıl helak olan akparti ye güvenip oy veren emekliler oldu
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