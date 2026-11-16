AK Partili isim sitem etti: Ya Rabbi, içimizdeki beyinsizlerin yüzünden bizi helak etme

Baykan, şunları kaydetti: "Biz yolsuzluklara, hırsızlıklara, sapkınlıklara rağmen hala birbirinin kılına, tüyüne parmak kondurtmayan, rüzgar üfletmeyen bir anlayışla karşı karşıyayken; biz bizden olanların, sözüm ona bizden görünenlerin, hareketin içine sızmış olanların ya da hareketin tam içinde olanların yanlışlarını, hatalarını sonuna kadar eleştirip hesap sorma makamındayız"