  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
AK Partili isim hayatını kaybetti

2021-02-28 16:51:09
AK Partili isim hayatını kaybetti

AK Parti Adıyaman Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

#1
Foto - eçtiğimiz haftalarda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bel fıtığı ameliyatı olan ve daha sonra şeker komasına girerek yoğun bakım ünitesine alınan AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Açıkgöz’ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine getirilerek burada sevenleri tarafından ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

eçtiğimiz haftalarda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bel fıtığı ameliyatı olan ve daha sonra şeker komasına girerek yoğun bakım ünitesine alınan AK Parti Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Açıkgöz, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Açıkgöz’ün cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine getirilerek burada sevenleri tarafından ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

#2
Foto - 66 Yaşında hayatını kaybeden ve 12 yıldır il genel meclis üyeliği yapan Açıkgöz’ün emekli gardiyan olduğu öğrenildi.

66 Yaşında hayatını kaybeden ve 12 yıldır il genel meclis üyeliği yapan Açıkgöz’ün emekli gardiyan olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Açıkgöz’ün cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti il yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Açıkgöz’ün cenaze törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AK Parti il yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Altın için bomba tahmin!
Ekonomi

Altın için bomba tahmin! "Tsunami yaklaşıyor"

Commerzbank analisti Daniel Briesemann, hazırladığı bir raporda, altın piyasasındaki mevcut fiyat hareketini yaklaşmakta olan bir tsunaminin..
Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!
Siyaset

Tansu Çiller, Süleyman Demirel'in Erbakan'a ve kendisine yaptığı tehdidi açıkladı!

Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 'Asker ayakta' şeklinde mesajlar iletildiği..
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye açıklaması
Gündem

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Türkiye açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Bayraktar Rusların nasıl çaresiz kaldığını anlattı
Teknoloji

Bayraktar Rusların nasıl çaresiz kaldığını anlattı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus yapımı Pantsirlerin TB2 SİHA'yı durduramadıklarını açıkladı.
Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin
Siyaset

Ahmet Davutoğlu’ndan olay sözler: Buna Ali Babacan cevap versin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile aralarındaki krize ilişkin konuştu.
Rusya'yı reddetmişti... Süper Lig ekibi Boupendza için harekete geçti
Spor

Rusya'yı reddetmişti... Süper Lig ekibi Boupendza için harekete geçti

Hatayspor'un 24 yaşındaki gol makinası Aaron Boupendza, Türkiye'de kalmak için Rusya'dan gelen teklifi reddetmişti. Galatasaray ve Fenerbahç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay