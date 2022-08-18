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Hayat-Aktüel
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AK Partili isim açıkladı: 2023’te tamamlanacak

2022-08-18 19:58:36
AK Partili isim açıkladı: 2023’te tamamlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Bartın’da 400 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatındaki çalışmaları incelerken hastanenin 2023 yılı içerisinde hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

#1
Foto - AK Partili isim açıkladı: 2023’te tamamlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Şiremişçavuş Mahallesi’nde inşaatı devam eden yeni 400 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatını ziyaret etti.

#2
Foto - AK Partili isim açıkladı: 2023’te tamamlanacak

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan AK Parti Grup Başkanvekili Tunç yaptığı açıklamada, “400 yataklı devlet hastanesi projede 400 yataklı ancak 575 yatağa göre çıkabilecek kapasitede ona göre alt yapısı yapılıyor. 575 yataklı diyebiliriz. Şehir hastanesi seviyesinde Bartın ve çevresine hizmet edecek çok modern büyük bir sağlık kompleksinin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

#3
Foto - AK Partili isim açıkladı: 2023’te tamamlanacak

127 bin metrekarelik bir alana inşa edilen hastanenin kapalı alanının 90 bin metrekare olduğunu kaydeden Tunç, “138 tane polikliniği olacak hastane acil servisleriyle, kadın, çocuk ve yetişkin acil servisleri ayrı ayrı olacak şekilde inşa ediliyor. 66 tane yoğun bakım yatağı olacak. 24 tane ameliyathanesi olacak. Aynı anda 24 ameliyat bu hastanemizde olabilecek. 50’den fazla diyaliz ünitesi var. 730 araçlık kapalı otoparkı var” ifadelerinde bulundu.

#4
Foto - AK Partili isim açıkladı: 2023’te tamamlanacak

Hastane inşaatının büyük bir hızla sürdüğünü de sözlerine ekleyen Tunç, "Bartın’ın ve çevre illerimizden sevklerle gelebilecek hastalarımızın tedavilerinin ve ameliyatlarının yapılabileceği, helikopterle bile hasta naklinin yapılabileceği büyük bir sağlık kompleksinin şuanda inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2023 yılı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Şu anda kaba inşaatı bitmek üzere. 3 blok olarak inşa ediliyor. İçeride de tesisat çalışmaları, elektrik, mekanik çalışmaları devam ediyor. Devlet Hastanesinin Bartın’a kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önceki sağlık bakanlarımıza, bugünkü Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, ilimizdeki yöneticilere ve müteahhit firmamızın çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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