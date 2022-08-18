AK Partili isim açıkladı: 2023’te tamamlanacak

Hastane inşaatının büyük bir hızla sürdüğünü de sözlerine ekleyen Tunç, "Bartın’ın ve çevre illerimizden sevklerle gelebilecek hastalarımızın tedavilerinin ve ameliyatlarının yapılabileceği, helikopterle bile hasta naklinin yapılabileceği büyük bir sağlık kompleksinin şuanda inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2023 yılı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Şu anda kaba inşaatı bitmek üzere. 3 blok olarak inşa ediliyor. İçeride de tesisat çalışmaları, elektrik, mekanik çalışmaları devam ediyor. Devlet Hastanesinin Bartın’a kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önceki sağlık bakanlarımıza, bugünkü Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, ilimizdeki yöneticilere ve müteahhit firmamızın çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.