2023-07-25 23:45:01 AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi H.E.’nin işyeri kurşunlandı.
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi H.E.’nin işyeri kurşunlandı.
Olay, Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Sulukise Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde AK Parti Taşköprü Belediye Meclis Üyesi H.E.’ye ait işyeri, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.T. tarafından kurşunlandı.
Yaşanan olayda, silahtan çıkan kurşunun bir tanesi de üst katta bulunan daireye isabet etti. Olayın işlendiği saatte işyerinin kapalı olmasından ötürü yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı.
Maddi hasarın oluştuğu işyerinde ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından olayın şüphelisi İ.T. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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