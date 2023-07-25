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Hayat-Aktüel
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AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

2023-07-25 23:45:01
AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi H.E.’nin işyeri kurşunlandı.

#1
Foto - AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Olay, Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Sulukise Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde AK Parti Taşköprü Belediye Meclis Üyesi H.E.’ye ait işyeri, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.T. tarafından kurşunlandı.

#2
Foto - AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Yaşanan olayda, silahtan çıkan kurşunun bir tanesi de üst katta bulunan daireye isabet etti. Olayın işlendiği saatte işyerinin kapalı olmasından ötürü yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı.

#3
Foto - AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Maddi hasarın oluştuğu işyerinde ihbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından olayın şüphelisi İ.T. gözaltına alındı.

#5
Foto - AK Partili belediye meclis üyesinin işyeri kurşunlandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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