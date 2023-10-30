AK Parti'den flaş “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

7 Kasım’da yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK’ya yetki verilmesi ve seçim sürecinin başlaması bekleniyor. Ayrıca MHP ile ittifak sürecinin nasıl şekillendirileceği ve hangi illerde ortak aday çıkartılacağı masaya yatırılacak. Öte yandan adaylık başvuru tarihleri ve ücretlerinin ne kadar olacağı belirlenecek.