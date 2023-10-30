2023-10-30 15:20:33 AK Parti'den flaş “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
AK Parti'de yerel seçim için hazırlıklar sürüyor. 7 Kasım'da toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, MYK'ya yetki verilmesi ve aday belirleme sürecinin başlaması bekleniyor. AK Parti'de aday tanıtımı ve seçim beyannamesi için öne çıkan tarih ise 31 Ocak 2024. Kongre sonrası yerel seçim çalışmalarına ağırlık veren AK Parti'de aday belirleme sürecine de kısa bir zaman kaldı. AK Parti, yerel seçim için takvimini belirledi.