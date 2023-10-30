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Siyaset
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AK Parti'den flaş "yerel seçim" kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

2023-10-30 15:20:33
AK Parti'den flaş “yerel seçim” kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

AK Parti'de yerel seçim için hazırlıklar sürüyor. 7 Kasım'da toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, MYK'ya yetki verilmesi ve aday belirleme sürecinin başlaması bekleniyor. AK Parti'de aday tanıtımı ve seçim beyannamesi için öne çıkan tarih ise 31 Ocak 2024. Kongre sonrası yerel seçim çalışmalarına ağırlık veren AK Parti'de aday belirleme sürecine de kısa bir zaman kaldı. AK Parti, yerel seçim için takvimini belirledi.

#1
Foto - AK Parti'den flaş "yerel seçim" kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

7 Kasım’da yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MYK’ya yetki verilmesi ve seçim sürecinin başlaması bekleniyor. Ayrıca MHP ile ittifak sürecinin nasıl şekillendirileceği ve hangi illerde ortak aday çıkartılacağı masaya yatırılacak. Öte yandan adaylık başvuru tarihleri ve ücretlerinin ne kadar olacağı belirlenecek.

#2
Foto - AK Parti'den flaş "yerel seçim" kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

AK Parti yönetimi, teşkilatından belediye başkanlarına ilişkin 2 isim isteyecek. Havuzda toplanacak isimler temayül yoklamasına sokulacak. Belediye başkan adaylarının ilanı ile ilgili sürecin kasım ayının sonunda başlaması ve ocak sonuna kadar sürmesi planlamalar arasında yer alırken seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısının ise 31 Ocak’ta yapılması düşünülüyor.

#3
Foto - AK Parti'den flaş "yerel seçim" kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. AK Parti'de miting takvimi de şekillenmeye başladı.

#4
Foto - AK Parti'den flaş "yerel seçim" kararı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Erdoğan'ın 2024 yılının şubat ve mart aylarında sahaya inmesi beklenirken özellikle deprem bölgelerinde halkla buluşması ve yapımı süren toplu konutların açılış programlarına katılması planlanıyor. AK Parti'de İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi muhalefette olan büyük şehirlere özel önem verilecek ve bu şehirlere yönelik yeni projeler geliştirilecek.

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