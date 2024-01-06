2024-01-06 14:14:50 AK Parti’den flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdular
AK Parti, 31 Mart seçimleri öncesinde yürüteceği kampanya sürecinde 50 şehirde miting planlıyor. Bu kapsamda sahaya inecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ocak ayı ortasından itibaren şehir ziyaretlerine başlayacak. AK Parti yerel seçim hazırlıklarına hız verdi. Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için müziklerden sloganlara, projelerden propagandalarına kadar hazırlık yapıldı. Belediye başkan adaylarının tamamı 7 ve 15 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak.