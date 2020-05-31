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Siyaset
13
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması! Son noktayı koydu

2020-05-31 18:59:57
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması! Son noktayı koydu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu.

#1
Foto - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim ile ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim ile ilgili açıklamada bulundu.

#2
Foto - Tartışmalara ilişkin konuşan Kurtulmuş, şu ifadelerde bulundu:

Tartışmalara ilişkin konuşan Kurtulmuş, şu ifadelerde bulundu:

#3
Foto - Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey değildir. Beyhude bir çabadır, beyhude bir gayrettir.

Türkiye'de gündem saptırma çabalarından başka bir şey değildir. Beyhude bir çabadır, beyhude bir gayrettir.

#4
Foto - Türkiye'nin bugünkü siyasi konjonktürü içinde asla ve kat'a erken seçimi ilgilendiren bir siyasal ortam söz konusu değildir. Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır.

Türkiye'nin bugünkü siyasi konjonktürü içinde asla ve kat'a erken seçimi ilgilendiren bir siyasal ortam söz konusu değildir. Türkiye, seçimleri 2023 yılında vakti geldiğinde yapacaktır.

#5
Foto - Şu anda Türkiye'nin bir numaralı maddesi, bu pandemi süreciyle mücadele etmektir. Kimse 'erken seçim' diyerek, kendi siyasal hevesleri uğruna Türkiye'nin odak noktasını değiştirmeye kalkmasın.

Şu anda Türkiye'nin bir numaralı maddesi, bu pandemi süreciyle mücadele etmektir. Kimse 'erken seçim' diyerek, kendi siyasal hevesleri uğruna Türkiye'nin odak noktasını değiştirmeye kalkmasın.

#6
Foto - Türkiye'nin odak noktası, topyekün 83 milyon olarak bu mücadeleyi başarıyla sonlandırmak, pandemiyi geride bırakmak, pandemiden güçlü bir şekilde çıkan uluslararası alanda büyük bir rekabet gücüne de kavuşmuş olan bir Türkiye'ye hizmet etmektir.

Türkiye'nin odak noktası, topyekün 83 milyon olarak bu mücadeleyi başarıyla sonlandırmak, pandemiyi geride bırakmak, pandemiden güçlü bir şekilde çıkan uluslararası alanda büyük bir rekabet gücüne de kavuşmuş olan bir Türkiye'ye hizmet etmektir.

#7
Foto - Gayemiz, pandemi ile mücadele sürecinde başarıyı perçinlemek ve bu süreci geride bırakmaktır.

Gayemiz, pandemi ile mücadele sürecinde başarıyı perçinlemek ve bu süreci geride bırakmaktır.

#8
Foto - Şartları oluşmadan erken seçimi dile getirmek, sadece muhalefetin hevesidir diyebiliriz.

Şartları oluşmadan erken seçimi dile getirmek, sadece muhalefetin hevesidir diyebiliriz.

#9
Foto - Hiçbir şekilde Türkiye erken seçime gitmeyecek.

Hiçbir şekilde Türkiye erken seçime gitmeyecek.

#10
Foto - Erken seçimle ilgili en ufak bir çabamız, gündemimiz, bununla ilgili Türkiye siyasetinde erken seçimi çağrıştıracak herhangi bir olgu söz konusu değildir.

Erken seçimle ilgili en ufak bir çabamız, gündemimiz, bununla ilgili Türkiye siyasetinde erken seçimi çağrıştıracak herhangi bir olgu söz konusu değildir.

#11
Foto - Türkiye güçlü bir liderlikle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bir kere daha bu pandemi sırasında test etmiş vaziyette, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin küresel ölçekte pekiştiği bir süreçte hükümet başarıyla icraatlarına devam edecek.

Türkiye güçlü bir liderlikle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bir kere daha bu pandemi sırasında test etmiş vaziyette, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin küresel ölçekte pekiştiği bir süreçte hükümet başarıyla icraatlarına devam edecek.

#12
Foto - 2023'te bu başarılarını da ortaya koyarak, imtihan edilmek üzere milletin önüne çıkacaktır.

2023'te bu başarılarını da ortaya koyarak, imtihan edilmek üzere milletin önüne çıkacaktır.

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