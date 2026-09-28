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Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

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Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'un büyük bölümünde yaşanan sel felaketinden yaklaşık 700 bin kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi.

#1
Foto - Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Bangkok Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Tavida Kamolvej, yaptığı açıklamada, Tayland Körfezi'nden gelen alçak basıncın getirdiği şiddetli yağışların kentin doğusundaki ilçelerde sele neden olduğunu belirtti.

#2
Foto - Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Kamolvej, birçok mahallenin su altında kaldığını ve binlerce kişinin tahliye merkezine nakledildiğini ifade etti.

#3
Foto - Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Selden toplamda 700 bin kişinin etkilendiğini kaydeden Kamolvej, "Şu anda yüz binlerce şişe içme suyuna ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Bangkok Belediye Başkanı Chadchart Sittipunt da yaptığı basın açıklamasında, sel sularının tahliyesinin sürdüğünü ve kanallardaki su seviyelerinin düşmesinin beklendiğini söyledi.

#5
Foto - Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Sittipunt, "Yerleşim yerlerindeki sular yavaş çekilecek çünkü önce kanallardaki seviyenin düşmesi gerekiyor. Tahliyeyi hızlandırmak için alçak bölgelerdeki yerleşimlere pompalar kurulacak." dedi.

#6
Foto - Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Bangkok Büyükşehir Belediyesi, seller nedeniyle kentin 50 ilçesinin tamamını afet bölgesi ilan etti ve gıda ile içme suyu bağışı çağrısında bulundu.

#7
Foto - Tayland'ın başkenti Bangkok sele teslim oldu! 700 bin kişi olumsuz etkiledi

Meteoroloji yetkilileri de Bangkok'ta 24 Eylül'den bu yana etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 320 kilogram yağış düştüğü bilgisini paylaştı.

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