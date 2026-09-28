Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

Ögel, bu konuda öncelikle farkındalığın geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bunlar, birçok üründen çok daha hızlı bağımlılık yapan ürünler. Aslında bu yasak. Birçok gence soruyorum, yasak olduğunun farkında değil. Hepsi tütün, nikotin benzeri ürünler. Sonuçta bağımlılık açısından hiçbir farkı yok. Bakıyorum, yasak ama birçok insan bunu kullanıyor. Hem çocuklar ve gençlerde hem de ebeveynlerde farkındalık yok. Çocuğun çantasında gördüğü zaman ne olduğunu fark etmiyorlar. Bunun artık sağlık ve ciddi bağımlılık sorunu olduğunu görmemiz lazım."