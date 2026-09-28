Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!
Son yıllarda yaygınlaşan elektronik sigara, puff ve ısıtılmış tütün ürünleri, başta akciğerler olmak üzere vücuttaki organ ve sistemleri olumsuz etkiliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Bahadır, "Elektronik sigara ya da ısıtılmış tütün ürünleri nefes alma yoluyla akciğerlere gidiyor. Kısa ve uzun vadede akciğerlere oldukça zarar verecek. Bunlar ileri dönemlerde bu kişilerde KOAH hastalığına yol açabilecektir" dedi.