  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalbinizi farkında olmadan yoran 5 alışkanlık Türk dünyasının ticari rolü artıyor! TDT’nin ticaret hacmi 1,27 trilyon dolar Dünyanın en eski yemek takımı bulundu: Tam 2 bin 100 yıllık batıktan çıktı! 'Bu olayı acilen çözmemiz lazım artık' tartışması: Osimhen hep sakat, artık yedek kalmalı! Olay kararını yönetime iletti: Ve İlkay Gündoğan'dan şoke eden karar çıktı! Bu kez iş ciddi Sıcak transfer: Flaş bir talepte bulunabilirler, peki şimdi ne olacak? SGK’nın yeni sisteminde bilinmeyen detay: Tek bir elektrik faturası bile maaşınızdan edebilir Fon soruşturmasında sıcak gelişme: SPK, Başsavcılık’tan flaş bir talepte bulundu Kritik gelişme olacak mı? Aziz Yıldırım İngiltere'yi karıştırdı! Atar topar gönderilmişti...
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

Son yıllarda yaygınlaşan elektronik sigara, puff ve ısıtılmış tütün ürünleri, başta akciğerler olmak üzere vücuttaki organ ve sistemleri olumsuz etkiliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Bahadır, "Elektronik sigara ya da ısıtılmış tütün ürünleri nefes alma yoluyla akciğerlere gidiyor. Kısa ve uzun vadede akciğerlere oldukça zarar verecek. Bunlar ileri dönemlerde bu kişilerde KOAH hastalığına yol açabilecektir" dedi.

#1
Foto - Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, elektronik sigara, puff ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri ve gençler açısından oluşturduğu risk faktörleri ele alındı. Uzmanlar, bu ürünlerin kısa ve uzun vadede ciddi solunum sorunları ve kalıcı akciğer hasarlarına yol açabildiğini, özellikle gençlerde bağımlılık riskini artırdığını vurgularken, aromalar, meyve tatları, renk ve tasarımlarla gençler için daha cazip hale getirilen ürünlerin, sigaraya başlama riskini de artırabildiğini belirtiyor. Ailelerin elektronik sigara ve puff kullanımına ilişkin farkındalıklarının artırılması gerektiğine dikkati çeken uzmanlar, gençlerin ise söz konusu ürünlerin sağlık ve bağımlılık açısından oluşturduğu riskler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

#2
Foto - Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

"Kısa ve uzun vadede akciğerlere oldukça zarar verecek" Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Bahadır, elektronik sigara, puff ve ısıtılmış tütün ürünlerinin son 20 yılda yaygınlaştığını söyledi. Söz konusu ürünlerin kısa ve uzun vadede başta solunum sistemi olmak üzere vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkilediğini aktaran Bahadır, özellikle gençlerin bu ürünlerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti. Bahadır, elektronik sigaraların ilk başlarda normal sigarayı bırakma yöntemi olarak lanse edildiğini ancak bunun aldatmaca olduğunu ifade ederek, hepsinin kimyasal zehir olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

"Aileler dikkatli olmalı" Prof. Dr. Bahadır, tütün endüstrisinin bu pazara girebilmek için gençleri hedef aldığını, ürünlerin bu nedenle daha cazip hale getirildiğini ifade ederek, içine meyve aromaları ve tatlandırıcılar eklendiğini, bu nedenle gençler arasında çok popüler olduğunu kaydetti. Elektronik sigara ve puffların özellikle bellek kadar küçük olabildiğini, üzerlerinde çeşitli resimlerin bulunabildiğini dile getiren Bahadır, ailelerin fark etmemesi halinde çocukların bu ürünleri rahatlıkla kullanabileceğini anlattı. Gençlere söz konusu ürünlerden kesinlikle uzak durmaları çağrısında bulunan Bahadır, hiç tütün kullanmayan ve sigara içmeyenlerin bunlara önce merak nedeniyle başladığını, daha sonra sigara kullanımına dönüşebildiğini ifade etti.

#4
Foto - Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

"Elektronik sigaranın nikotin miktarı tütüne göre daha fazla" Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, elektronik sigara ürünlerinin tehlikesizmiş gibi göründüğünü, gençlerin de bu nedenle söz konusu ürünleri herhangi bir tehlikesi yokmuş gibi kullandığını belirtti. Ögel, son yapılan araştırmaların elektronik sigara ürünlerinin özellikle bağımlılık açısından normal sigaradan farklı olmadığını gösterdiğini ifade ederek, "Hatta bağımlılık açısından daha büyük bir risk taşıyor. Çünkü tütüne göre içerdiği nikotin miktarı daha fazla." dedi.

#5
Foto - Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

Ciddi solunum sorunlarıyla gelen çok çocuk görüyoruz" Elektronik sigara ve benzeri ürünleri kullanımının özellikle gençlerde beyin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini anlatan Ögel, "Özellikle uyarıcı etkileri dolayısıyla boğazı ve akciğeri oldukça etkiliyor. Ciddi solunum sorunlarıyla gelen çok çocuk görüyoruz." dedi.

#6
Foto - Bir nefeste bin zehir var: Elektronik sigara da akciğerleri vuruyor!

Ögel, bu konuda öncelikle farkındalığın geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Bunlar, birçok üründen çok daha hızlı bağımlılık yapan ürünler. Aslında bu yasak. Birçok gence soruyorum, yasak olduğunun farkında değil. Hepsi tütün, nikotin benzeri ürünler. Sonuçta bağımlılık açısından hiçbir farkı yok. Bakıyorum, yasak ama birçok insan bunu kullanıyor. Hem çocuklar ve gençlerde hem de ebeveynlerde farkındalık yok. Çocuğun çantasında gördüğü zaman ne olduğunu fark etmiyorlar. Bunun artık sağlık ve ciddi bağımlılık sorunu olduğunu görmemiz lazım."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir
Gündem

Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Türkiye’deki aktif faylara çevrildi. Dep..
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
Kılıçdaroğlu yine havasını aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu yine havasını aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'nın son gününe sabah yürüyüşü..
MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!
Gündem

MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyaset gündemini sarsacak çok önemli bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal..
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tam..
Bakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor!
Gündem

Bakan Fidan yarın BAE'ye gidiyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştireceği ziyarette Türkiye-BAE ilişkilerinin yanı sıra Körfez'deki geliş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23