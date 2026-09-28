Türkiye’nin altın potansiyeli ağızları açık bıraktı! Yılda 50 ton üretim için düğmeye basıldı
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, ülkenin yer altındaki toplam altın potansiyelinin 10 bin ton seviyesinde değerlendirilebileceğini ifade ederek, izin süreçlerindeki projelerin devreye girmesiyle yıllık 50 ton altın üretilebileceğini müjdeledi. Onsu için yıl sonuna kadar 4.500 ile 5.000 dolar aralığının görülebileceğini ve 2027'de de altının önünün son derece açık olduğunu vurgulayan Yılmaz, altının "güvenli liman" olma özelliğini koruyarak yatırımcısına büyük kazançlar sunmaya devam edeceğini kaydetti.