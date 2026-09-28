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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Kurul toplandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Kurul toplandı

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

#1
Foto - Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Kurul toplandı

Meclis’te 467 oyla kabul edilen ve kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen 7595 sayılı Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’un ardından oluşturulan Kurul ikinci toplantısını yapıyor.

#2
Foto - Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Kurul toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

#3
Foto - Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Kurul toplandı

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos’ta gerçekleştirmişti.

#4
Foto - Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Kurul toplandı

Toplantıda “Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu’nun” oluşturulması karara bağlanmıştı.

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