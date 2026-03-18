'Doğrulama ve yalanlama yok' diyerek duyurdular: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem oluşturacak iddia

Hatib, 2021 yılında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından İstihbarat Bakanı olarak atandı ve bu görevle birlikte İran'ın iç ve dış güvenlik politikalarının yürütülmesinde kilit aktörlerden biri haline geldi. İran'da İstihbarat Bakanlığı, rejimin korunması, muhalif hareketlerin izlenmesi ve dış tehditlere karşı operasyonların yönetilmesi açısından stratejik bir kurum olarak öne çıkıyor.Kamuoyunda çok sık görünmeyen Hatib, daha çok kapalı kapılar ardında yürütülen operasyonlar ve güvenlik politikalarıyla anılan bir isim olarak biliniyor. İran'ın bölgesel gerilimlerdeki pozisyonu ve istihbarat faaliyetleri açısından Hatib'in rolü, özellikle son yıllarda daha da kritik hale gelmiş durumda.