'Doğrulama ve yalanlama yok' diyerek duyurdular: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem oluşturacak iddia

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, dün gece Tahran'daki İran komuta merkezlerine, füze üslerine ve diğer hükümet altyapısına yönelik bir dizi hava saldırısının tamamlandığını bildirdi.İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre, hedefler arasında İran'daki protestoları bastırmaktan sorumlu Devrim Muhafızları güvenlik biriminin karargahı, İran'ın iç güvenlik güçleriyle bağlantılı bir bakım merkezi ve İran'ın balistik füze sistemine ait bir komuta merkezi bulunuyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran hava sahası üzerindeki İsrail hava üstünlüğünü genişletmek amacıyla çeşitli hava savunma sistemlerinin vurulduğunu da belirtti.