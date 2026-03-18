'Doğrulama ve yalanlama yok' diyerek duyurdular: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem oluşturacak iddia

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 19. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, savaşın gidişatını değiştirecek bir gelişme daha yaşandı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ardından İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in de Tahran'da gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü iddia edildi

Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddia büyük ses getirirken, İran'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ortadoğu'da çatışmalar şiddetlenerek devam ederken, İran'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İran Uluslararası haber ajansının aktardığına göre, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, Tahran'da gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu.

Haberde, saldırı sonrası Hatib'in hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak İran makamlarından söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldürülmesinin ardından gelen bu iddia, ülkede üst düzey isimlerin hedef alındığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, dün gece Tahran'daki İran komuta merkezlerine, füze üslerine ve diğer hükümet altyapısına yönelik bir dizi hava saldırısının tamamlandığını bildirdi.İsrail Savunma Kuvvetleri'ne göre, hedefler arasında İran'daki protestoları bastırmaktan sorumlu Devrim Muhafızları güvenlik biriminin karargahı, İran'ın iç güvenlik güçleriyle bağlantılı bir bakım merkezi ve İran'ın balistik füze sistemine ait bir komuta merkezi bulunuyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran hava sahası üzerindeki İsrail hava üstünlüğünü genişletmek amacıyla çeşitli hava savunma sistemlerinin vurulduğunu da belirtti.

İsmail Hatib, İran'ın mevcut İstihbarat Bakanı olarak görev yapan ve ülkenin güvenlik bürokrasisinde önemli bir konuma sahip olan bir isimdir. Din adamı kimliğiyle de bilinen Hatib, İran'ın istihbarat yapılanması içinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. Özellikle iç güvenlik, karşı istihbarat ve rejim karşıtı faaliyetlerin takibi gibi kritik alanlarda etkin rol oynadı.

Hatib, 2021 yılında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından İstihbarat Bakanı olarak atandı ve bu görevle birlikte İran'ın iç ve dış güvenlik politikalarının yürütülmesinde kilit aktörlerden biri haline geldi. İran'da İstihbarat Bakanlığı, rejimin korunması, muhalif hareketlerin izlenmesi ve dış tehditlere karşı operasyonların yönetilmesi açısından stratejik bir kurum olarak öne çıkıyor.Kamuoyunda çok sık görünmeyen Hatib, daha çok kapalı kapılar ardında yürütülen operasyonlar ve güvenlik politikalarıyla anılan bir isim olarak biliniyor. İran'ın bölgesel gerilimlerdeki pozisyonu ve istihbarat faaliyetleri açısından Hatib'in rolü, özellikle son yıllarda daha da kritik hale gelmiş durumda.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

