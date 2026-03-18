Türk savunma sanayisinde 'Çin' tehlikesi! Uyanık olunması lazım, çabucak kopyalıyorlar

“Bizim ülkemizde maalesef yurt dışında bir ihaleye girdiğinizde ülkede maddi bir destek yok. Yani ‘sen ihaleyi kaça, hangi paraya alırsan al biz senin arkandayız’ diyen herhangi bir kurum yok ve bizim arkamızda durmuyor. Ama bu sistem Çin’de var. Çinli firma uluslararası bir ihaleye girdiğinde, ne kadar zarar ederse, bu Çin hükümeti tarafından karşılanıyor. Böyle bir güçle baş etmek çok büyük güç gerektirir. Böyle bir gücümüz maalesef yok. O yüzden Çinli firmalara karşı yerli firmalarımızın hem de özellikle Savunma Sanayii Başkanlığımızın gerçekten çok uyanık olması lazım diyorum.”