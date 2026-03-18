Türk savunma sanayisinde 'Çin' tehlikesi! Uyanık olunması lazım, çabucak kopyalıyorlar
Türk savunma şirkeri Turaç'ın Genel Müdürü Fatih Altunbaş, savunma sanayisindeki 'Çin' tehlikesine dikkat çekerek yetkilileri uyardı.
Türk savunma şirkeri Turaç'ın Genel Müdürü Fatih Altunbaş, savunma sanayisindeki 'Çin' tehlikesine dikkat çekerek yetkilileri uyardı.
Turaç Genel Müdürü Fatih Altunbaş, Defensehere muhabirine Almanya’nın Nürnberg şehrinde özel açıklamalarda bulundu.
IWA ve EnforceTac fuarlarına yönelik değerlendirmeler yapan Altunbaş her iki fuarın avrupa için ivme kazandığını söyledi. Altunbaş şu ifadeleri kullandı: “Almanya’da bizim silahçıların veya savunma sanayii sektöründeki arkadaşların katılabileceği 2 fuar var diyebilirim. Hatta bizde belki önümüzdeki yıl ikisine birden katılmayı düşünüyoruz. Bu sene özellikle frangible ürünlerimizi ön plana çıkardık.
Yani hem 9/19 hem 5/56, 7/62-39’da frangible ürünlerimizi de buraya getirdik. Frangible ürünlerimiz bizim çok özeldir. Bunları üreten sayısı dünyada çok azdır. Belki 10 tane firma ya vardır ya yoktur. Bizde bu 10 taneden bir tanesiyiz.
“Burada yine en çok ilgi gören ürünümüz anti dron fişeklerimizdir. Bütün dünyada ciddi manada ilgi görüyor. Anti drone fişekleri burada bir önceki yıla kıyasla, 2025’te biz geldiğimizde Semi Magnum, Magnum ve Super Magnum yani 70 metre, 90 metre ve 110 metre menzilli anti dron şekillerimiz vardı. Bu sene buraya gelirken üzerine iki tane ekledik. Tungsten antidron fişeğimiz var. 130 metre etkili menzili var. 3 milimetre karbon ya da plastik gövdesi olan bütün dronların gövdesini kırıp parçalayabiliyor. Bu ürünümüzü burada tanıtıyoruz.
“Bu sene buraya gelen ziyaretçilerin sayısında bir miktar artış var. Türkiye’den gelen firmaların hepsi zaten gelmişler. Yine aşağı yukarı 80 üzerinde Türkiye’den firma var. Burada bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Bu sene burada ciddi manada optikçileri gördük. Aynı zamanda bir de bıçakçılara ayırmışlar. Bir de ciddi manada Çinli firmalar var.
Çinli firmalarının olmasından memnun musunuz? Yok, değilim, rahatsızım. Çinliler bizim dünyanın her yerinde rakibimiz. Çinlilerin buraya gelmesi Almanlar için tehlike olduğu gibi Türk firmalar için de çok büyük bir tehlikedir. Bütün ürünlerimizi kopyalayabilirler, çok daha ucuza dünyaya sunabilirler. Bu konuya herkesin özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle Çinli firmalarla iş birliği yapmayı düşünenler veya onları kabul edenler bu konuya çok dikkat etmeleri lazım.
“Bizim ülkemizde maalesef yurt dışında bir ihaleye girdiğinizde ülkede maddi bir destek yok. Yani ‘sen ihaleyi kaça, hangi paraya alırsan al biz senin arkandayız’ diyen herhangi bir kurum yok ve bizim arkamızda durmuyor. Ama bu sistem Çin’de var. Çinli firma uluslararası bir ihaleye girdiğinde, ne kadar zarar ederse, bu Çin hükümeti tarafından karşılanıyor. Böyle bir güçle baş etmek çok büyük güç gerektirir. Böyle bir gücümüz maalesef yok. O yüzden Çinli firmalara karşı yerli firmalarımızın hem de özellikle Savunma Sanayii Başkanlığımızın gerçekten çok uyanık olması lazım diyorum.”
