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AK Parti'den Baykal ailesine ziyaret

2023-02-11 16:41:15
AK Parti'den Baykal ailesine ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, genel başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti yaptı.

#1
Foto - AK Parti'den Baykal ailesine ziyaret

Beysukent'teki evinde sabah saatlerinde hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve diğer aile üyeleri, evde taziyeleri kabul ediyor.

#2
Foto - AK Parti'den Baykal ailesine ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, genel başkan yardımcıları Dağ ve Demiröz de Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti yaptı.

#3
Foto - AK Parti'den Baykal ailesine ziyaret

Taziye sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Elitaş, Deniz Baykal ile TBMM'de çok hatıraları olduğunu belirtti. Elitaş, "Ben 2002'de milletvekili olduğumda o da ana muhalefet partisinin başındaydı. Ülkesini seven, devletini seven, çok önemli meselelerde parti menfaati yerine, ülke menfaatini ön plana çıkaran önemli bir devlet adamıydı. Milli bir duruşu vardı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 50 yıllık bir siyasi geçmiş içerisinde bulunan, hakikaten önemli hizmetlere imza atmış, katkı sağlamış, muhalefet olarak Türkiye ile ilgili meseleleri ifade ederken çok büyük katkılar sağladığına inanıyorum. Rabbim rahmetiyle muhafaza eylesin." dedi.

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