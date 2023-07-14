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Siyaset
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AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek! En önemli 6 sorun sıralandı

2023-07-14 16:42:53
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek! En önemli 6 sorun sıralandı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında önceki gün toplanan strateji ekibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başarıya götürecek yol haritasını belirliyor. İstanbul için başarıya yakın olduklarını aktaran AK Parti kaynakları, 31 Mart'ta İstanbul'un yeniden fethedilmeye çok yakın olduğunu belirtti. 2023 seçimlerinin ardından 3 kez toplanan ekip 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerin sonuçlarını analiz ediyor. Hangi seçimde nerelerde artış ve düşüş yaşandığının sebeplerinin siyasi MR'ı çekiliyor. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti ekibi, seçim kampanyası için de hazırlıkları başlatıyor. Seçim sonuçlarını etkileyen tüm unsurların detaylı olarak çözüm önerileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

#1
Foto - AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek! En önemli 6 sorun sıralandı

AK Parti, 2024 seçimlerinde başarıya götürecek strateji için çalışmalarını hızlandırdı. Başarısızlıkların üzeri örtülmeden en ince detayına kadar cerrah titizliği ile çalışan birimler kendi alanları ile ilgili sunumları da ekiplerle paylaştı. İstanbul ve Ankara için özel bir program uygulanacak. 2 şehirde oyların düşmesine neden olan en önemli 6 sorun sıralandı. Sorunlar "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, fahiş kira, ekonomik sıkıntılar, kentsel dönüşüm" olarak belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Hedef kaybedilen il ve ilçelerin kazanılması olacak.

#2
Foto - AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek! En önemli 6 sorun sıralandı

Tüm illerin 2002'den bu yana seçim sonuçları, yıllara göre oy değişimi analizleri sonrasında AK Parti ve MHP kurmayları yerel seçimde nerelerde ittifak yapılabileceği yönünde ortak çalışma yapacak. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti kurmayları, seçim kampanyası için de hazırlıkların başlayacağını belirtti.

#3
Foto - AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek! En önemli 6 sorun sıralandı

AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala başkanlığında toplanan strateji toplantısına AK Parti Genel Sekreteri, Fatih Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Mustafa Şen, Hamza Dağ, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup başkanvekilleri, Özlem Zengin Leyla Şahin Usta ile Muhammet Emin Akbaşoğlu katıldı. Her birim kendi alanıyla ilgi çözüm önerileri getirecek. Önceki gün yapılan toplantıda cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere hazırlanacak yol haritası için çerçeve belirlendi. Brifing toplantılarının ardından ortaya çıkacak yol haritası ile strateji belirlenecek.

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