2023-07-14 16:42:53 AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek! En önemli 6 sorun sıralandı
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında önceki gün toplanan strateji ekibi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başarıya götürecek yol haritasını belirliyor. İstanbul için başarıya yakın olduklarını aktaran AK Parti kaynakları, 31 Mart'ta İstanbul'un yeniden fethedilmeye çok yakın olduğunu belirtti. 2023 seçimlerinin ardından 3 kez toplanan ekip 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerin sonuçlarını analiz ediyor. Hangi seçimde nerelerde artış ve düşüş yaşandığının sebeplerinin siyasi MR'ı çekiliyor. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti ekibi, seçim kampanyası için de hazırlıkları başlatıyor. Seçim sonuçlarını etkileyen tüm unsurların detaylı olarak çözüm önerileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.