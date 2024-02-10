2024-02-10 11:58:38 AK Parti’de şok istifa! Bunu hiç kimse beklemiyordu
AK Parti Aksaray Eskil İlçe Teşkilatı, Eskil Belediye Başkan adayı olarak Mustafa Zavlak'ın gösterilmesine tepki göstererek istifa etti. AK Parti Eskil İlçe Başkanı İbrahim Kırlı, "Gerek il başkanlığı gerek milletvekilleri ilçe teşkilatımızı zerrece dikkate almadılar. Şimdiki adaylık sürecinde de bizlere ve AK Partili seçmenlere sormadan sürecin hiçbir bölümüne bizleri dahil etmeden tepeden inme aday göstererek bizleri hiçe saymışlardır. Hal böyleyken bizim burada durmamızın hiçbir anlamı yoktur" açıklamasında bulundu.