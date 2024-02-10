AK Parti’de şok istifa! Bunu hiç kimse beklemiyordu

"Göreve geldiğimiz günden itibaren, partimizin en yükseğe taşımak için gece gündüz demeden çalışarak, son genel seçimde partimize tarihin en yüksek oy oranını almıştık. Buna rağmen seçmenlerimizin eksiklerini, taleplerini yerine getirmek için attığımız adımlarda hiç bir sonuç alamadık. Gerek il başkanlığı gerek milletvekilleri ilçe teşkilatımızı zerrece dikkate almadılar. Bu saatten sonra cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır ama bizi önemsemeyen vekiller ve teşkilata kesinlikle destek vermeyeceğiz! AK davaya gönül veren değerli kardeşlerime ve Eskil halkına çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli halkımızdan helallik istiyoruz."