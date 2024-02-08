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Siyaset
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AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

2024-02-08 14:18:36
AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

Van AK Parti belediye başkan adayları listesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Van’da, AK Parti’nin 13 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre, Bahçesaray belediye başkan adayı Remzi Orhan olurken, Fatih Çiftçi Erciş, Abdurrahman Şeylan Çatak belediye başkan adayı oldu. İşte AK Parti Van ilçe selediye Başkanı adayları 2024.

#1
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Van belediye başkan adayları 2024 isim listesi için gözler kesin listeye çevrilmişti. Van’da, AK Parti’nin 13 ilçe belediye başkan adayı açıklandı. İşte AK Parti Van ilçe belediye başkan adayları 2024 kesin listesi.

#2
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Van büyükşehir belediyesi başkan adayı Abdullahat Arvas

#3
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti İpekyolu belediye başkan adayı İsa Berge

#4
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Edremit belediye başkan adayı İsmail Say

#5
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Tuşba belediye başkan adayı Süleyman Oflas

#6
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Bahçesaray belediye başkan adayı Remzi Orhan

#7
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Çatak belediye başkan adayı Abdurrahman Şeylan

#8
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Gevaş belediye başkan adayı Murat Sezer

#9
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Başkale belediye başkan adayı Lokman Ertuş

#10
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Gürpınar belediye başkan adayı Hayrullah Tanış

#11
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Erciş belediye başkan adayı Fatih Çiftçi

#12
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Çıldıran belediye başkan adayı Ferman Yıldırım

#13
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Muradiye belediye başkan adayı Yıldırım Eyyubi Mehmet Ağaoğlu

#14
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Özalp belediye başkan adayı Atakan Gönülçeken

#15
Foto - AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti Saray belediye başkan adayı Mehmet Çelebi

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