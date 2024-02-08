2024-02-08 14:18:36 AK Parti Van belediye başkan adayları belli oldu
Van AK Parti belediye başkan adayları listesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Van’da, AK Parti’nin 13 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre, Bahçesaray belediye başkan adayı Remzi Orhan olurken, Fatih Çiftçi Erciş, Abdurrahman Şeylan Çatak belediye başkan adayı oldu. İşte AK Parti Van ilçe selediye Başkanı adayları 2024.