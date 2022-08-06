2022-08-06 17:43:28 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Ellerinde patlayacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaretinde İl Başkanı Mehmet Ay ve bazı yöneticiler ve partililer tarafından karşılandı. Parti binası girişinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Çelik, bir gazetecinin, Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın saldırıya uğramasına ilişkin sorusu üzerine açıklamada bulundu. Ömer Çelik, bu saldırının aynı provokasyon zincirinin bir devamı olarak gözüktüğünü belirtti. Selami Sarıtaş'ın, Türkiye'ye bağlı, ülke insanını çok seven, birlik ve dirlik için sürekli gayret gösteren bir kişi olduğunu ifade eden Çelik, "Biraz önce kendisiyle görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın; Alevi canlarımıza yapılan her saldırı bize yapılmıştır. Ayrımız gayrımız yoktur. Bugün Alevi dernekleri, vakıfları çok güzel bir açıklama yaptılar; 'Gelin cemevlerine, Alevi canlarımıza yapılan saldırılar gibi bütün nefret suçlarına karşı hep beraber bir tavır koyalım' dediler. Tabii ki hep beraber bir tavır koyuyoruz, hele de Muharrem ayında, birinci gününde Alevi canlarımız lokmalarını paylaşmaya hazırlanırken bu saldırı cemevlerine gerçekleşti." dedi.