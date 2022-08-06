AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Ellerinde patlayacak

Çelik, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de, "Bir gece ansızın gelebiliriz" mottosuyla ortaya koyduğu bir irade olduğunu anımsatarak, "Bütün bunlar söz konusuyken, bu şekilde takdir edilmiş ve şimdiye kadarki başarılar da ortada. Bunu sanki ordudaki diğer liyakatli komutanların engellenmesi şeklinde sunmaya çalışmak ya da bunu ordunun düzenine dönük olarak negatif bir müdahale olarak adlandırmaya çalışmak saçma sapan bir şey. Hem de bunu terörle mücadele bağlamında Suriye ile ilgili bir operasyon hazırlığı yapılırken dile getirmek sorumsuzluktan başka bir şey değil. Biz bunu siyasi hayatımızın çok uzun zamanları boyunca gördük. Sürekli buradan bir vesayet üretmeye çalıştılar. Asıl şunu söylemek isterim; geçmişte bunların anayasa hukuku profesörü de olan bir milletvekilleri vardı, bu milletvekili bir gün çıktı 'Ordunun siyasete müdahale etmemesini' eleştirerek 'Ordu kağıttan bir kaplanmış' gibisinden bir açıklama yaptı. Yani, siyasete müdahale etmeyen, anayasal düzene, demokratik kurallara bağlı kalan bir orduyu 'Kağıttan kaplanmış' diyecek kadar aşağılayarak ileri gidiyorlar. Hani bugünlerde bir şey yürütüyorlar ya 'helalleşme' adı altında, asıl işledikleri bu cürümlerle, söyledikleri bu sözlerle kendi kendilerine bir helalleşmeleri lazım. Sürekli olarak siyasetle, milletin iradesiyle bir askeri vesayet, yargı vesayeti üzerinden hesaplaşmaya çalışmayı bir gelenek haline getirmişler. Bunun dozu azalsa da müdahalelerin aralığı azalsa da maalesef bu huy değişmiyor." ifadelerini kullandı.