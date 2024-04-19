2024-04-19 15:00:00 AK Parti MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran “İmamoğlu” sözleri! Dikkat çeken iddia! O isme, “Bunu nasıl söylersin?” diyerek tepki gösterdi
İBB'nin kent lokantaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı AK Parti MKYK toplantısında gündeme geldi. MKYK üyelerinden biri iddiaya göre Ekrem İmamoğlu'nun seçim başarısında kent lokantalarının rolüne değinince Erdoğan tepkiyle karşılık verdi, üç dönem milletvekilliği yapan kurmayına "Bunu nasıl söylersin?" diyerek çıkıştı.