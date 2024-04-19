AK Parti MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran “İmamoğlu” sözleri! Dikkat çeken iddia! O isme, “Bunu nasıl söylersin?” diyerek tepki gösterdi

Erdoğan Kent Lokantaları için “Hani neredeymiş bu lokantalar? Gidelim birlikte bakalım ne hizmeti veriyorlarmış" ifadelerini kullandı. Kent Lokantaları'yla ilgili değerlendirmeyi yapan kurmayına ise "Sen üç dönem vekillik yapmış birisin. Bunu nasıl söylersin? Karşı tarafın her söylediğine nasıl inanırsınız?” sözleriyle tepki gösterdi.