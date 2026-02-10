  • İSTANBUL
AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP'li İBB'den kentsel dönüşüme darbe
DHA Giriş Tarihi:

AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Özdemir, " Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm bütçesini AK Parti dönemine göre yüzde 60 oranında aşağı çekmiştir. Özellikle burada bulunan mağdur olan vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Burada 400'ün üzerinde bina sözkonusuydu. 200'ün üzerindeki binayı ancak yıkabildiler. 200'ün üzerinde yine bina var olduğu yerde duruyor" dedi.

#1
Foto - AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

İBB yönetimine de seslenen Özdemir, "6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten herkese soruyoruz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı. Allah korusun bu gece burada deprem olsa, burada bulunan vatandaşlarımız çocuklarıyla büyükleriyle hayatını kaybetse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız” diye konuştu.

#2
Foto - AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

Özdemir, bulundukları alanın durumuna dikkat çekerek, “Bugün İstanbul’un göbeğinde Bayrampaşa ilçemizde, İsmetpaşa Mahallemizde aslında bir film platosunda ya da bir film setinde değiliz. Hatta bir savaş alanında hiç değiliz. Bayrampaşa’nın göbeğinde maalesef kentsel dönüşüm alanında ama ihmal alanında biraradayız. Büyükşehir Belediyemiz 2011 yılında ve AK Partili Bayrampaşa Belediyemiz öncülüğünde, burada kentsel dönüşüme ihtiyacı olan vatandaşların dirençli bir kent içinde, depreme dayanıklı konutlara yerleşmesi için elbirliğiyle çalışma başlatmıştı. 2011 yılında başlayan plan süreci 2016 yılına kadar burada özellikle belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve uzantılarının Şehir Plancıları odasının ki o dönem oda başkanı yine gezi eylemlerine öncülük eden Tayfun Kahraman'dı. Hani şu 3'üncü havalimanına 3'üncü köprüye karşı çıkan ve ülkemizin gelişim süreçlerine takoz olmaya alışmış anlayış maalesef buradaki vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecine de takoz olmaya çalışmışlardı. Yıllar yılı süren yürütmeyi durdurma kararları aldırtarak, yargı sürecini engelleme çalışmalarını ve devamlı şikayette bulunan Şehir Plancıları Odası'na rağmen Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmalarından vazgeçmemiş ve 2016 yılında burada imalata başlamıştır. 2011 yılında buranın durumunu görüyoruz; 100 dönümün üzerinde bir alan; bugünkü mali değeri onlarca milyar Türk lirası. Böylesine bir kaynağı Büyükşehir Belediyesi'ne gelir elde etmek için değil, üzerine yine onlarca milyar para harcayarak hemen sol tarafta gördüğünüz konutları AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi milleti için vatandaşlar için ayırmış ve 2019 yılına kadar yine birçok Tayfun Kahraman öncülüğündeki Şehir Plancıları Odası'nın engelleme çalışmalarına rağmen devam ettirmiştir. AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında görevi devrettiğinde, sol taraftaki KİPTAŞ konutlarının sadece peyzaj imalatı kalmıştı. Yeni yönetim görevi devraldıktan sonra 2020 yılında peyzajı dahi bitmiş şekilde vatandaşlara verilmeye hazır olan bu konutlar tamamlanmıştı" diye konuştu.

#3
Foto - AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

Özdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı '3 yılda ancak bitirebildiler' gibi maalesef talihsiz bir açıklama yaptı. Alt yapısı olmayan yerleri Adıyaman'da İndere'ye hem altyapı götürdük hem konut yaptık. Bakın tam 3 yıllık depremin 2 katı 6 yıllık süre içerisinde şehrin göbeğinde şehrin merkezinde altyapının her şeyin geldiği bir yerde hazır olan konutlara becerin de buradaki vatandaşlarımızı taşıyın ve buradaki 100 dönümlük alanı ilçemizde riskli bölgedeki vatandaşlarımızı alın onları yerleştirin diyoruz; ama 6 yıldır maalesef buradaki vatandaşlarımızı hazır olan konutlara yerleştirecek bir iradeyi ve beceriyi maalesef Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi gösterememiş durumda" dedi.

#4
Foto - AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

Özdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm bütçesini AK Parti dönemine göre yüzde 60 oranında aşağı çekmiştir. Özellikle burada bulunan mağdur olan vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Burada 400'ün üzerinde bina sözkonusuydu. 200'ün üzerindeki binayı ancak yıkabildiler. 200'ün üzerinde yine bina var olduğu yerde duruyor. Şunu da görüyoruz içerisi boşaltmış, elektriği, suyu, doğalgazı kesilmiş, yıkılmayı bekleyen ama beceriksiz İBB yönetimi tarafından yıkımı dahi becerilemeyen bir durumda. Bu binalarda her türlü suç ve her türlü kötü fiil işlenmeye devam etmekte. Burada yaşayan vatandaşlarımız aynı zamanda çok ciddi bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya" diye konuştu.

#5
Foto - AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

İBB yönetimine seslenen Özdemir, "6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten herkese soruyoruz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı. Allah korusun bu gece burada deprem olsa, burada bulunan vatandaşlarımız çocuklarıyla büyükleriyle hayatını kaybetse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız. Bizler AK Parti teşkilatları olarak belirli aralıklarla İstanbul'da yapılan her türlü hizmetsizliği, İstanbul'un içinde bulunduğu hizmetsizlik anlayışını toplumumuzla paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul'daki vatandaşlarımızdan hayatından nelerin götürüldüğünü vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz. Buradaki yıkım çalışmalarını da hep beraber görüyoruz; algı ve reklam alayışlarını da göstermiş oldular. KİPTAŞ yaptı burayı demiştik. KİPTAŞ gibi, bir markayı İstanbul'da yok eden aslında tam bir enkaz haline getiren anlayışla da karşı karşıya olduğumuzu da bir kez daha üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi. Açıklama yapıldığı sırada İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin alana gelmesiyle ilgili de konuşan Özdemir, "Vatandaşımız birçok kez Büyükşehir Belediyesi'ne buradaki olumsuzluklarla alakalı beyanda bulundular ama hiçbir zaman bu kadar zabıtayı Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi burada görmedi. İlk defa bugün biz açıklama yapmaya geldiğimizde yüzlerce zabıtanın burada konuşlandığını görüyoruz. Biz zabıtalarımızı vatandaşımızın ihtiyacı olduğu zaman, vatandaşımız talep ettiği zaman burada görmek istiyoruz. Açıklama yapacağımız zaman burada şov yapmak için zabıtalarımızın burada bulundurulması maalesef mevcut yönetimin anlayışını bir kez daha hepimize göstermiştir." dedi.

#6
Foto - AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

Program sırasında çevre sakinleriyle zabıta ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çevre sakinlerinden Şükran Aksoy, "Burası 6 senedir bu şekilde. Haftada bir binanın yıkımı ya yapılıyor ya yapılmıyor. Onun tozu, pisliği tamamen bizim evlerimizde. Ben balkonuma çamaşır bile asamıyorum. Astığım zaman da geri yıkamak zorunda kalıyorum. Burayı evsizler, bağımlılar kullanıyor; ateş yakıyorlar o ateşin kurumu, tozu, pisliği yine bize geliyor. Burada bağımlılar kalıyor ve biz hastaneye gelip giderken gece geliyoruz bazen ve o bağımlılardan dolayı biz tedirginiz. Buranın 6 senedir pisliğini çekiyoruz. Bunu göstermeye, anlatmaya geldiğimiz zaman neden engelleniyoruz. Burası hayalet kent oldu. İnsanlar yürürken bu bitişiğindeki caddeleri, sokakları kullanmamaya itina ediyor. Çünkü riskli ve güvenli değil. Buradan ne çıkacağını bilmiyoruz" dedi.

