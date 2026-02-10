AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

İBB yönetimine seslenen Özdemir, "6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten herkese soruyoruz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı. Allah korusun bu gece burada deprem olsa, burada bulunan vatandaşlarımız çocuklarıyla büyükleriyle hayatını kaybetse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız. Bizler AK Parti teşkilatları olarak belirli aralıklarla İstanbul'da yapılan her türlü hizmetsizliği, İstanbul'un içinde bulunduğu hizmetsizlik anlayışını toplumumuzla paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul'daki vatandaşlarımızdan hayatından nelerin götürüldüğünü vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla anlatmaya devam edeceğiz. Buradaki yıkım çalışmalarını da hep beraber görüyoruz; algı ve reklam alayışlarını da göstermiş oldular. KİPTAŞ yaptı burayı demiştik. KİPTAŞ gibi, bir markayı İstanbul'da yok eden aslında tam bir enkaz haline getiren anlayışla da karşı karşıya olduğumuzu da bir kez daha üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi. Açıklama yapıldığı sırada İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin alana gelmesiyle ilgili de konuşan Özdemir, "Vatandaşımız birçok kez Büyükşehir Belediyesi'ne buradaki olumsuzluklarla alakalı beyanda bulundular ama hiçbir zaman bu kadar zabıtayı Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi burada görmedi. İlk defa bugün biz açıklama yapmaya geldiğimizde yüzlerce zabıtanın burada konuşlandığını görüyoruz. Biz zabıtalarımızı vatandaşımızın ihtiyacı olduğu zaman, vatandaşımız talep ettiği zaman burada görmek istiyoruz. Açıklama yapacağımız zaman burada şov yapmak için zabıtalarımızın burada bulundurulması maalesef mevcut yönetimin anlayışını bir kez daha hepimize göstermiştir." dedi.