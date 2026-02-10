AK Parti İstanbul İl Başkanı, maskelerini indirdi: CHP’li İBB’den kentsel dönüşüme darbe

Özdemir, bulundukları alanın durumuna dikkat çekerek, “Bugün İstanbul’un göbeğinde Bayrampaşa ilçemizde, İsmetpaşa Mahallemizde aslında bir film platosunda ya da bir film setinde değiliz. Hatta bir savaş alanında hiç değiliz. Bayrampaşa’nın göbeğinde maalesef kentsel dönüşüm alanında ama ihmal alanında biraradayız. Büyükşehir Belediyemiz 2011 yılında ve AK Partili Bayrampaşa Belediyemiz öncülüğünde, burada kentsel dönüşüme ihtiyacı olan vatandaşların dirençli bir kent içinde, depreme dayanıklı konutlara yerleşmesi için elbirliğiyle çalışma başlatmıştı. 2011 yılında başlayan plan süreci 2016 yılına kadar burada özellikle belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve uzantılarının Şehir Plancıları odasının ki o dönem oda başkanı yine gezi eylemlerine öncülük eden Tayfun Kahraman'dı. Hani şu 3'üncü havalimanına 3'üncü köprüye karşı çıkan ve ülkemizin gelişim süreçlerine takoz olmaya alışmış anlayış maalesef buradaki vatandaşlarımızın kentsel dönüşüm sürecine de takoz olmaya çalışmışlardı. Yıllar yılı süren yürütmeyi durdurma kararları aldırtarak, yargı sürecini engelleme çalışmalarını ve devamlı şikayette bulunan Şehir Plancıları Odası'na rağmen Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmalarından vazgeçmemiş ve 2016 yılında burada imalata başlamıştır. 2011 yılında buranın durumunu görüyoruz; 100 dönümün üzerinde bir alan; bugünkü mali değeri onlarca milyar Türk lirası. Böylesine bir kaynağı Büyükşehir Belediyesi'ne gelir elde etmek için değil, üzerine yine onlarca milyar para harcayarak hemen sol tarafta gördüğünüz konutları AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi milleti için vatandaşlar için ayırmış ve 2019 yılına kadar yine birçok Tayfun Kahraman öncülüğündeki Şehir Plancıları Odası'nın engelleme çalışmalarına rağmen devam ettirmiştir. AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında görevi devrettiğinde, sol taraftaki KİPTAŞ konutlarının sadece peyzaj imalatı kalmıştı. Yeni yönetim görevi devraldıktan sonra 2020 yılında peyzajı dahi bitmiş şekilde vatandaşlara verilmeye hazır olan bu konutlar tamamlanmıştı" diye konuştu.