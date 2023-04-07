2023-04-07 12:23:23 AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...
Ramazan ayında yayınladığı rezil sahnelerle müslümanlarla dalga geçmeyi kendilerine vazife edinen Kızılcık Şerbeti adlı rezil dizi için verilen ceza için, mahkeme yürütme durdurma kararı verdi. AK Parti ve MHP kontenjanından RTÜK'e seçilen üyelerin ceza kararı verdiği, CHP'li üyelerin ise ceza verilmemesini istediği dizi için, AK Parti iktidarındaki yargı tarafından durdurma kararı verilmesi skandal olarak değerlendiriliyor.