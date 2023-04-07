  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
11
AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

2023-04-07 12:23:23
AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Ramazan ayında yayınladığı rezil sahnelerle müslümanlarla dalga geçmeyi kendilerine vazife edinen Kızılcık Şerbeti adlı rezil dizi için verilen ceza için, mahkeme yürütme durdurma kararı verdi. AK Parti ve MHP kontenjanından RTÜK'e seçilen üyelerin ceza kararı verdiği, CHP'li üyelerin ise ceza verilmemesini istediği dizi için, AK Parti iktidarındaki yargı tarafından durdurma kararı verilmesi skandal olarak değerlendiriliyor.

#1
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Kızılcık Şerbeti hakkında verilen RTÜK kararı gündem olmuştu. Dizinin ve kanalın avukatları RTÜK kararına itiraz etmişti. İdare mahkemesi, dizinin Ramazan ayında yayınlanmasında aciliyet varmış gibi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

#2
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Kızılcık Şerbeti'nde istemediği bir adamla ailesinin zoruyla evlendirilen Nursema karakterinin düğün gecesi camdan atılması seküler kesimde de, dindar çevrede de büyük tepki toplamıştı.

#3
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

'Kızılcık Şerbeti' dizisi geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki kadına şiddet sahnesi nedeniyle ceza almıştı. RTÜK'ün kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verilmişti.

#4
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

RTÜK kararına AK Parti ve MHP kontenjanından seçilen üyeler evet oyu kullanırken, CHP'li üyeler ise karşı çıkmışlardı. SHOW TV avukatları ise, CHP'li üyelerin kullandıkları oy doğrultusunda, karara hızlıca itiraz etmişti. Yapılan açıklamaya göre, idare mahkemesi dizi avukatlarının talebi hakkında kararını verdi.

#5
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Mahkeme, dizinin tüm gayrı ahlaki sahnelerine rağmen, sanki Ramazan ayında yayınlanması zorunlu imiş, Ramazan sonrasına kalırsa telafisi imkansız zararlar doğarmış gibi bir bakış açısı ile yürütmeyi durdurma kararı verdi ve RTÜK'ten de savunma istedi.

#6
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

İdare mahkemesinin veridği yürütmeyi durdurma kararına RTÜK üst mahkemede itiraz ederse, konu tekrar değerlendirilecek. Aksi takdirde, Ramazan ayında sanki Cuma günü bu ahlaksız dizinin özellikle yayınlanması zorunluymuş gibi bir uygulama hayat bulacak. Oysa gündemden düşürülmek istenmeyen dizinin her bölümü büyük bir infiala sebebiyet veriyor

#7
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Dizide başörtülü bir karakter olan Nursema'nın sahneleri kamuoyunda ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanıyor..

#8
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Halktan gelen büyük tepkiler sonrası RTÜK Kızılcık Şerbeti için toplanmış ve AK Parti ve MHP üyelerinin oylarıyla 5 yayın durdurma cezası verilmiş, CHP'li üyeler bu karar muhalif kalmış, ahlaksız diziye destek çıkmışlardı.

#9
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Ahlaksız dizi için RTÜK'ün verdiği 5 durdurma cezası yeniakit.com.tr'de haberleştirilmiş ve en azından Ramazan ayında dizinin yayınlanmaması istenmişti.

#10
Foto - AK Parti iktidarda mı? Rezil dizi için sürpriz gelişme...

Ahlaksız dizinin yayınlandığı Show TV'nin patronu Turgay Ciner'den maaş alan Nagehan Alçı, rezil diziye de sahip çıkmıştı.

Rusya seçimlerde kimi destekleyecek? Lavrov'dan olay cevap
Gündem

Rusya seçimlerde kimi destekleyecek? Lavrov'dan olay cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Ankara'da ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Rusya seç..
Fahrettin Koca ile ilgili şaşırtan iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

Fahrettin Koca ile ilgili şaşırtan iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AK Parti kulislerinden gelen bilgileri aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işık, Kültür ve Turiz..
Kübra Par'a çok büyük şok! Resmen apışıp kalacak
Gündem

Kübra Par'a çok büyük şok! Resmen apışıp kalacak

AK Partili Mücahit Birinci, "Benim gibi her seferinde hakikatin nerede olduğunu sorgulayanları, müstakil duranları 9 köyden birden kovuyorla..
Hulki Cevizoğlu Atatürk ile ilgili öyle bir detay paylaştı ki
Gündem

Hulki Cevizoğlu Atatürk ile ilgili öyle bir detay paylaştı ki

Gazeteci Hulki Cevizoğlu CHP Genel merkezinde asılı bulunan yakasında 6 ok ile CHP amblemi bulunan Atatürk posterini göstererek "Atatürk Par..
Ahmet Hakan'dan, o isme görülmemiş yalakalık! Iyy, ortalık vıcık vıcık oldu
Medya

Ahmet Hakan'dan, o isme görülmemiş yalakalık! Iyy, ortalık vıcık vıcık oldu

Uzun süredir iktidarı destekleyen yazılar kaleme alan Ahmet Hakan, seçimler yaklaşırken birden bire dümen kırdı.

SPK'dan 14 milyon TL'lik ceza
Ekonomi

SPK'dan 14 milyon TL'lik ceza

SPK, VAKFN hisselerindeki işlemleri nedeniyle 4 şirket ve 8 kişinin toplamda 14 milyon liradan fazla para cezası verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23