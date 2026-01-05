  • İSTANBUL
Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!
Giriş Tarihi:

Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

Hükümet ev gençleri olarak bilinen hiç bir işte çalışmayan 15 yaş 29 yaş aralığındaki gençleri istihdama kazandırmak için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

Genç istihdam hamlesi ile 3 yılda 3.5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılması hedefleniyor. Proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Sürekli çalışmayan gençler için “gelir kriteri” modeli oluşturularak emekli olmalarının yolu açılacak

#2
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

Genç istihdam hamlesi "Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ)" adıyla salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. 3 yılda 3,5 milyona yakın gencin istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Sürekli çalışmayan gençler için "gelir kriteri" modeli oluşturularak emekli olmalarının yolu açılacak.

#3
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

EV GENCİ (NEET) KİMDİR? NEET, İngilizce "Not in Education, Employment, or Training" ifadesinin kısaltması olup, Türkçede "ne eğitimde ne istihdamda" olan gençler için kullanılıyor. Genellikle 15-29 yaş arası bu grup, okula gitmeyen, çalışmayan ve herhangi bir kursa veya staja da dahil olmayan gençler.

#4
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

NEDEN TERCİH EDİLİYOR? Aldıkları eğitimin piyasanın talepleriyle uyuşmaması (beceri uyuşmazlığı) diplomalı işsizleri körüklüyor. Uzun süre iş arama süreçleri umutsuzluğa sürüklüyor. Özellikle büyük şehirlerde, asgari ücret veya başlangıç seviyesi maaşların barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalınca, gençler aile evinde kalmayı "rasyonel" görüyor. Milyonlarca ev gencinin üretim potansiyelinden yararlanılamaması, ekonomik büyümeye ve kamu maliyesine negatif etki yapıyor. Ülkenin toplam ekonomik üretiminin (GSYİH) daha düşük kalmasına neden olur. Büyüme yavaşlarken, vergi sistemine katkıda bulunamayan milyonlarca genç, sosyal yardımlara daha fazla ihtiyaç duyuyor.

#5
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

NELER YAPILACAK? İş gücü piyasası araştırması kapsamında ihtiyaçların tamamı yıllık olarak çıkarılacak. Açık iş araştırmaları da yapılacak sahada, hangi alanda ne kadar açık iş olduğu tespit edilerek sisteme dahil edilecek. İş ve meslek danışmanlığı hizmeti öncelikli olmak üzere İŞKUR hizmetleri sunulacak.

#6
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

İşsizlerin veya atıl işgücündeki gençlerin istihdama katılmasını kolaylaştıran programlar devreye alınacak. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik destekleri arttırılacak. İşe alınan gençlerin sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gibi işverene ücret destekleri (sübvansiyonlar) verilecek.

#7
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

YASA ÇIKARILACAK 12 milyon kişinin çalışma hayatına kazandırılması için yasal değişiklik çalışması yapıldı. Taslak çalışma Ekonomik Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Esnek çalışma yasasına ilişkin teklif Meclis'e sunulacak. Esnek ve saat başı çalışma ev kadınları dahil atıl durumda bulunan gençlerin kullanımına sunulacak.

#8
Foto - Ak Parti harekete geçti: Gençler için tarihi fırsat!

Evden çıkmayan gençler kısmi süreli çalışma modeli ile işgücü piyasasına ısındırılacak ve kalıcı istihdamlarını hedeflenecek./ kaynak: SABAH

