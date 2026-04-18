  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hürmüz'ün üstü gibi altı da perişan halde Rojin Kabaiş’in babasından Akın Gürlek yorumu: Burada olsa elini öpecektim Tüm Fenerbahçeliler 2-2'lik beraberlik sonrası... Cherif'in yıldız olacağından emin miyiz? İzmir’in terk edilmiş incisi: Lübbey turizmle hayat bulacak Opel’den elektrikli güç gösterisi! Yeni Mokka GSE Türkiye’de Antioksidan dünyasının süper kahramanı: Günde 1 fincan yeşil çay içmenin... Okul saldırılarında ‘taklit’ riski: Akademisyenlerden dijital tehlike uyarısı Toplumsal çürüme kapıda mı? İletişim uzmanından dikkat çeken açıklama Şok eden vücut belirtisi: Vücudunuzu yeniden programlayan sır deşifre oldu!
Siyaset
7
Yeniakit Publisher
AK Parti Grubuna söz verilmedi! Belediye Meclisi’nde önce zam sonra arbede
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 faaliyet raporunun ele alındığı meclis oturumunda, AK Parti ve CHP’li üyeler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

#1
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti. Meclis oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporları görüşüldü. İki faaliyet raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste taksi ve dolmuşlara zam da gündeme geldi. Karara göre; İzmir merkezde taksi açılış ücreti 34 lira 50 kuruştan 40 liraya, kilometre ücreti 49 lira 50 kuruştan 54 liraya, indi-bindi ücreti ise 180 liradan 210 liraya yükseltildi. Taksilerde birim mesafe ücreti 4 lira 95 kuruştan 5 lira 40 kuruşa, 1 saatlik bekleme ücreti de 207 liradan 240 liraya çıkarıldı. Lüks taksilerde açılış ücreti 69 liradan 80 liraya, kilometre ücreti 80 lira 50 kuruştan 88 liraya, kısa mesafe ücreti de 260 liradan 300 liraya yükseltildi. Karar oy birliğiyle kabul edildi. Minibüslerde ise indi-bindi ücreti 30 liradan 40 liraya çıkarılırken, 0-10 kilometre arası ücret 30 liradan 40 liraya, 10-15 kilometre arası ücret 35 liradan 50 liraya, 15-20 kilometre arası ücret 40 liradan 60 liraya, 20 kilometre üzeri ücret ise 45 liradan 65 liraya yükseltildi.

#2
Ayrıca şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminde MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser'in, Buca ilçesinde yer alan İnkılap İZBAN durağının isminin değiştirilmesi için verdiği önergeyle ilgili karar alındı. İstasyonun adı oy birliği ile 'İnkılap Göksu' olarak değiştirildi.

#3
Mecliste söz alan AK Parti Torbalı Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, "Cemil Tugay'a da iyilikten maraz doğdu. Zaten bugüne kadar size kim iyilik yaptıysa çok güzel karşılık aldı. Bir önceki büyükşehir belediye başkanınızdan bahsediyorum. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm CHP'lileri de bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Yıllarca Büyükşehir’de bir işçi olabilirsiniz. Belediyenin ihmali yüzünden bir iş kazası geçirebilirsiniz, vefat edebilirsiniz. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı kalkıp da sizin annenize, babanıza 'yalancı' diyebilir. Dikkat edin" dedi.

#4
Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Duman'ın konuşmasına müdahale etti. Ardından mecliste gerginlik ve tartışma yaşandı. CHP grubu masalara vurarak protesto ederken, Cumhur İttifakı grubu alkışla karşılık verdi. Yanıt vermek için söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nde hayatını kaybeden atık toplama kamyonu şoförü Sabri Kılınç'a ilişkin, "Aile hassas durumda, onları üzmemek lazım. Konu hem idari hem de adli soruşturma altında" dedi. Vinç ücretine dair yapılan açıklamaların çarpıtıldığını söyleyen Tugay, bazı siyasi isimlerin olay üzerinden aileyi kullanarak kendilerini suçlamaya çalıştığını dile getirdi. Tugay, hayatını kaybeden işçinin ailesinin üzüntüsünü ilk andan itibaren paylaştıklarını söyledi.

#5
Meclis oturumunun AK Parti grubu söz almadan kapatılması yeniden tartışmaya neden oldu. Birleşimin ardından basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, mecliste uzun süre belediye yönetiminin iddialarını dinlediklerini belirterek, "Biz, 1 milyon seçmenin oyunu alarak gelmiş bir Cumhur İttifakı grubuyuz. Mecliste kalmamız, İzmirliye ve seçmenimize duyduğumuz saygının gereğiydi. Çünkü biz İzmir'de 2 yıldır yapılmayanları ve biriken sorunları konuşmak istiyoruz" dedi.

#6
Hayatını kaybeden Kılınç'a ilişkin yapılan ziyaretle ilgili de konuşan Yıldız, "Söz konusu ziyaret cumartesi günü, insani ve manevi yönü yüksek bir şekilde gerçekleşmiştir. Biz de bu ziyaretin ardından pazartesi günü mecliste konuyu gündeme taşıdık. Eğer cesareti varsa, mayıs ayında meclise gelsin. Ortaya attığı tüm iddiaları belgeleriyle tek tek konuşalım. Biz İzmir'i konuşmaya hazırız. Ancak İzmir'i konuşmaktan kaçan bir belediye başkanıyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23