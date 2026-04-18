AK Parti Grubuna söz verilmedi! Belediye Meclisi’nde önce zam sonra arbede

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti. Meclis oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporları görüşüldü. İki faaliyet raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste taksi ve dolmuşlara zam da gündeme geldi. Karara göre; İzmir merkezde taksi açılış ücreti 34 lira 50 kuruştan 40 liraya, kilometre ücreti 49 lira 50 kuruştan 54 liraya, indi-bindi ücreti ise 180 liradan 210 liraya yükseltildi. Taksilerde birim mesafe ücreti 4 lira 95 kuruştan 5 lira 40 kuruşa, 1 saatlik bekleme ücreti de 207 liradan 240 liraya çıkarıldı. Lüks taksilerde açılış ücreti 69 liradan 80 liraya, kilometre ücreti 80 lira 50 kuruştan 88 liraya, kısa mesafe ücreti de 260 liradan 300 liraya yükseltildi. Karar oy birliğiyle kabul edildi. Minibüslerde ise indi-bindi ücreti 30 liradan 40 liraya çıkarılırken, 0-10 kilometre arası ücret 30 liradan 40 liraya, 10-15 kilometre arası ücret 35 liradan 50 liraya, 15-20 kilometre arası ücret 40 liradan 60 liraya, 20 kilometre üzeri ücret ise 45 liradan 65 liraya yükseltildi.