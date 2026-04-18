AK Parti Grubuna söz verilmedi! Belediye Meclisi’nde önce zam sonra arbede

Mecliste söz alan AK Parti Torbalı Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, "Cemil Tugay'a da iyilikten maraz doğdu. Zaten bugüne kadar size kim iyilik yaptıysa çok güzel karşılık aldı. Bir önceki büyükşehir belediye başkanınızdan bahsediyorum. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm CHP'lileri de bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Yıllarca Büyükşehir’de bir işçi olabilirsiniz. Belediyenin ihmali yüzünden bir iş kazası geçirebilirsiniz, vefat edebilirsiniz. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı kalkıp da sizin annenize, babanıza 'yalancı' diyebilir. Dikkat edin" dedi.