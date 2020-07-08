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AK Parti döneminde ne yapıldı diyen nankörlere! İşte açılan fabrika ve tesislerin binde biri

2020-07-08 11:51:16
AK Parti döneminde ne yapıldı diyen nankörlere! İşte açılan fabrika ve tesislerin binde biri

18 yılda bu ülkeye yaptığı hizmetlerle tarih yazan, hayal denilen bütün projeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik öyle bir algı operasyonu yürütülüyor ki sorsanız her şeyi sattı bir tane fabrika açmadı deniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti ile 2002'de iktidara geldiği günden günümüze kadar gerçekleştirmiş olduğu binlerce fabrika ve tesisler hükümet desteği ile ülkemize kazandırıldı. Haberimizde tarihlere göre açılışı yapılan en büyük projelerden bazılarını sizler için derledik. Bu projelerin yanında Yavuz Sultan Selim Boğaz Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya tüneli ve yüzlerce kilometrelik yeraltı tramvay hatları, hızlı trenler ve hala açılışı yapılan barajlar Türkiye tarihine geçmiştir. İşte açılan fabrikalardan ve tesislerden bazıları... Ilısu barajı en büyük projelerden bir tanesi...

#1
Foto - Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi (2014)

Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi (2014)

#2
Foto - Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde uydu çalışmaları yapılmakta.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde uydu çalışmaları yapılmakta.

#3
Foto - Uzay çalışmalarının yapıldığı bir oda...

Uzay çalışmalarının yapıldığı bir oda...

#4
Foto - Uzay çalışmalarının yapıldığı bir alan...

Uzay çalışmalarının yapıldığı bir alan...

#5
Foto - Avrupa’nın en büyük Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İstanbul’da hizmete açıldı (2016)

Avrupa’nın en büyük Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İstanbul’da hizmete açıldı (2016)

#6
Foto - Tıbbi atık Sterilizasyon Tesisinden bir görüntü...

Tıbbi atık Sterilizasyon Tesisinden bir görüntü...

#7
Foto - Tıbbi atık Sterilizasyon Tesisinden bir görüntü...

Tıbbi atık Sterilizasyon Tesisinden bir görüntü...

#8
Foto - ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı (2018)

ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı (2018)

#9
Foto - Aksaray’da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi (2017)

Aksaray’da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi (2017)

#10
Foto - Samsun’da Türkiye’nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası açıldı (2016)

Samsun’da Türkiye’nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası açıldı (2016)

#11
Foto - Türkiye’nin en büyük Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesisi Abdi İbrahim tarafından hükümet desteği ile hizmete açıldı (2018)

Türkiye’nin en büyük Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesisi Abdi İbrahim tarafından hükümet desteği ile hizmete açıldı (2018)

#12
Foto - Avrupa’nın en büyük ikinci tesisi olan yerli üretim güneş santrali, Mersin’de açıldı (2018)

Avrupa’nın en büyük ikinci tesisi olan yerli üretim güneş santrali, Mersin’de açıldı (2018)

#13
Foto - Konya’da Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası açıldı (2017)

Konya’da Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası açıldı (2017)

#14
Foto - Dünyanın 3’üncü büyük fıstık fabrikası Siirt (2017)

Dünyanın 3’üncü büyük fıstık fabrikası Siirt (2017)

#15
Foto - Özel bir otomobil firmasının Türkiye Manisa üretim fabrikası açıldı (2018)

Özel bir otomobil firmasının Türkiye Manisa üretim fabrikası açıldı (2018)

#16
Foto - Ege Bölgesi’nin en büyük otomotiv tesisi açıldı (2017)

Ege Bölgesi’nin en büyük otomotiv tesisi açıldı (2017)

#17
Foto - Türkiye’nin en büyük Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi Aksaray’da açıldı (2016)

Türkiye’nin en büyük Biyogaz ve Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi Aksaray’da açıldı (2016)

#18
Foto - Konya’da Albayraklar tarafından traktör fabrikası açıldı (2004)

Konya’da Albayraklar tarafından traktör fabrikası açıldı (2004)

#19
Foto - Türkiye ve Balkanların en büyük et entegre tesisi İzmir’de açıldı (2017)

Türkiye ve Balkanların en büyük et entegre tesisi İzmir’de açıldı (2017)

#20
Foto - Otosan’ın Yeniköy fabrikası açıldı (2014)

Otosan’ın Yeniköy fabrikası açıldı (2014)

#21
Foto - Bunlar açılanların binde biri bile değil! Bazı büyük yatırım ve tesisler; Katar ile 5,2 milyar dolarlık yatırımla doğalgaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzalanmış ve üretilecek ürünlerle Türkiye’nin yıllık ithalatı 1,4 milyar dolar azaltılacak… Aynı şekilde geçen ay Cezayirli enerji şirketi Adana’da 1 milyar dolarlık yatırım kararıyla petrokimya tesisi kurarak Türkiye’nin yıllık ithalatını yarım milyar dolar azaltacak… Yine geçen ay Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanacak Siirt Bakır A.Ş., 550 milyon dolarlık yatırımla kuracağı bakır izabe tesisiyle 1.5 milyar dolarlık bakır ithalatını ortadan kaldıracak… Pakistan’a 1,5 milyar dolarlık ATAK helikopteri satışı için anlaşma imzalandı, vs….

Bunlar açılanların binde biri bile değil! Bazı büyük yatırım ve tesisler; Katar ile 5,2 milyar dolarlık yatırımla doğalgaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzalanmış ve üretilecek ürünlerle Türkiye’nin yıllık ithalatı 1,4 milyar dolar azaltılacak… Aynı şekilde geçen ay Cezayirli enerji şirketi Adana’da 1 milyar dolarlık yatırım kararıyla petrokimya tesisi kurarak Türkiye’nin yıllık ithalatını yarım milyar dolar azaltacak… Yine geçen ay Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nden faydalanacak Siirt Bakır A.Ş., 550 milyon dolarlık yatırımla kuracağı bakır izabe tesisiyle 1.5 milyar dolarlık bakır ithalatını ortadan kaldıracak… Pakistan’a 1,5 milyar dolarlık ATAK helikopteri satışı için anlaşma imzalandı, vs….

#22
Foto - “Fabrikaları nerede?”diye soranlara: Silahlı ve silahsız eğitim modelleri olan Hürkuş uçağımız: TAI, Akıncı-Ankara tesislerinde… Milli füzeler, roketler, roketatarlar vs; ASELSAN ve ROKETSAN tesislerinde, Ankara’da üretilmekte… ATAK Helikopterimiz; TAI tesislerinde Ankara’da… Fırtına obüsleri; Sakarya’daki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında… İHA ve SİHA’lar: Bayraktar: Baykar Makina -İstanbul… Karayel: Vestel Zorlu -Manisa, ANKA: TAI -Ankara’da üretilmekte… Milli Tüfeğimiz MPT-76 ve Bora Keskin Nişancı Tüfeği (MKE) Makine Kimya Enstitüsü Silah Fabrikası’nda Kırıkkale’de üretilmekte… Anlayacağınız; milli gemilerden zırhlı araçlara, milli uydudan milli tüfeklere, yüzlerce çeşit radar, iletişim ekipmanı, personel taşıyıcı vb. yerli imkanlarla üretiliyor. Saymakla bitmez!

“Fabrikaları nerede?”diye soranlara: Silahlı ve silahsız eğitim modelleri olan Hürkuş uçağımız: TAI, Akıncı-Ankara tesislerinde… Milli füzeler, roketler, roketatarlar vs; ASELSAN ve ROKETSAN tesislerinde, Ankara’da üretilmekte… ATAK Helikopterimiz; TAI tesislerinde Ankara’da… Fırtına obüsleri; Sakarya’daki 1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında… İHA ve SİHA’lar: Bayraktar: Baykar Makina -İstanbul… Karayel: Vestel Zorlu -Manisa, ANKA: TAI -Ankara’da üretilmekte… Milli Tüfeğimiz MPT-76 ve Bora Keskin Nişancı Tüfeği (MKE) Makine Kimya Enstitüsü Silah Fabrikası’nda Kırıkkale’de üretilmekte… Anlayacağınız; milli gemilerden zırhlı araçlara, milli uydudan milli tüfeklere, yüzlerce çeşit radar, iletişim ekipmanı, personel taşıyıcı vb. yerli imkanlarla üretiliyor. Saymakla bitmez!

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