AK Parti döneminde ne yapıldı diyen nankörlere! İşte açılan fabrika ve tesislerin binde biri

18 yılda bu ülkeye yaptığı hizmetlerle tarih yazan, hayal denilen bütün projeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik öyle bir algı operasyonu yürütülüyor ki sorsanız her şeyi sattı bir tane fabrika açmadı deniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti ile 2002'de iktidara geldiği günden günümüze kadar gerçekleştirmiş olduğu binlerce fabrika ve tesisler hükümet desteği ile ülkemize kazandırıldı. Haberimizde tarihlere göre açılışı yapılan en büyük projelerden bazılarını sizler için derledik. Bu projelerin yanında Yavuz Sultan Selim Boğaz Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya tüneli ve yüzlerce kilometrelik yeraltı tramvay hatları, hızlı trenler ve hala açılışı yapılan barajlar Türkiye tarihine geçmiştir. İşte açılan fabrikalardan ve tesislerden bazıları... Ilısu barajı en büyük projelerden bir tanesi...