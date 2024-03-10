AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

AK PARTİ ÇALIŞMALARINI EKSİKSİZ TAMAMLADI AK Parti bunların tamamını eksiksiz bir şekilde tamamladı. İşimiz çok gerçekten. Bütün mesele o işi hangi nitelikte ve nasıl yaptığınız. Biz işimizi en güzel şekilde yapabilmek adına çok uğraş veriyoruz. 1 milyon aktif bir şekilde seçim görevlisi bulup kontrol etmek gerekiyor. Bu kitleyi bulup, eğitimleri bitirip, seçim gününe ilişkin bilgilendirme işini yapmak zorundasınız. Sonuç olarak eğer bunları çok iyi yapamazsanız seçim günü CHP'nin durumuna düşersiniz. CHP'nin durumuna düşmek ne demek Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarını çağırırsınız onlarda süreci manipüle eder sonrada zor durumda kalırsınız. Beyaz olan Büyükşehir Belediyesine ait oy pusulası, mavi olan Belediye başkanlarına ait oy pusulası, sarı olan Belediye meclis üyelerine oy pusulası ve dördüncü de muhtarlık olmak üzere dört tane pusula aynı zarfın içine girecek. Tek zarf ilkesi var.