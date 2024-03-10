AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

HANGİ DURUMDA OY GEÇERSİZ SAYILIR? Pusulalarda T.C Yüksek Kurulu filigranı yoksa geçersiz sayılır. Beyaz, mavi ve sarı haricinde ayrıca 51 ile ait birde turuncu olacak il genel meclis üyesi oyu. Dolayısıyla başka renk pusula çıkarsa geçersiz sayılır. Arkasında sandık kurulu mührü yoksa da o pusula geçersiz sayılır. BÖLGE BÖLGE YARIŞI KİM ÖNDE GÖTÜRÜYOR? Bir buçuk ay içerisinde 81 ili taradık bütün ekip arkadaşlarımızda dahil. Aday belirleme sürecinde isim anketi yaptık ve bir yandan da bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz diye sorduk ve emin olun bu anketlerde minimum 2 puan yükseliş içerisinde AK Parti'nin önde olduğunu gördük. Bugün milletvekili seçimi olsa her ilde en az 2 puan daha koyduğunu gördük. "AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ BİRÇOK ŞEHRE TANITACAK" Şimdi de illerde yaptığımız anketlerde her geçen gün AK Parti'nin oy trendinin biraz daha müspet bir yerde doğru ilerlediğini görüyoruz. Buradan hareketle 2024 yerel seçimlerinde AK Parti zaten var olan elinde bulundurduğu şehirleri koruyacak ve yeni AK Parti belediyeciliğini birçok şehre tanıtacak.