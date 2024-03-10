  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni rekor geldi! Fransa’yı ayağa kaldıracak açıklama geldi: İki dev birden mi?

AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

2023’te dünyanın en çok ziyaret edilen şehrini açıklıyoruz! Akın akın oraya geldiler! Duyunca çok şaşıracaksınız! Tam 20 milyon 200 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı!

Enes Ünal ile ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! İngiltere’yi ayağa kaldıracak flaş hareket: Darısı Milli takımın başına…

Ramazanın olmazsa olmazı! Kilosu 85 TL

BTÜ elektrikli araçların menzil sorununu çözdü! O projeyi böyle duyurdular! Yaparsa Türkler yapar!

Doğadan toplanıyor, oyuncak bebek oluyor

109 yıl sonra gün yüzüne çıktı: Çanakkale’nin kayıp şehitliği

Yeni rekor geldi! Petrolün fışkırdığı Gabar’dan müthiş haber

Kış o bölgelerde kendisini fazlasıyla hissettiriyor! 393 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor!
Gündem
7
AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

2024-03-10 13:16:04
AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

Yapılan anket çalışmalarına göre AK Parti'nin elindeki belediyeleri koruduğunu söyleyen AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni illerin de bulunduğunu açıkladı.

#1
Foto - AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidiyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle: Her seçimin ayrı tarafları ve hususiyetleri var. Bir kere seçim partiler için kurulur eğer seçim olmazsa partiler olmaz dolayısıyla seçimler demokrasi için en önemli iş. Seçim günü başlı başına çok önemli. Hazırlıkları da çok önceden başlıyor ki biz çok önceden başladık her dönemden farklı olarak temayül yoklamasını da çift yaptık, her dönemden daha fazla anket yaptık ve illeri taradık. Böyle uzun süreli bir çalışma yaptıktan sonra oturduk masaya.

#3
Foto - AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

4 GÜN İÇİNDE 420 BİN KİŞİNİN İSMİ SEÇİM KURULUNA VERİLMELİYDİ Sonrasında seçim işleri birimi olarak peş peşe işlerimiz vardı. Birkaç örnek vereyim yaptığımız işin önemi de ortaya çıksın. Düşünebiliyor musunuz bir parti zamanında listelerini verememesi sebebiyle seçime girememiş oluyor var mı böyle örnek evet var. CHP'nin Manisa'da bir ilçesi var yani bir partinin Genel Başkanının da olduğu bir ilçesi zamanında birkaç dakika ile vakti kaçırdığı için giremiyor.

#4
Foto - AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

Adaylığı düşeni anlayabilirim bilinmeyen bir sabıka kaydı sebebiyle düşebilir bu anlaşılır bir şey ama 15 dakika geç kalmış ve bunun için seçime girememiş. Bakınız saat 17:00 gelmeden değil vermek bütün ilçelerimizin alıntı belgesini topladık online sistem üzerinden hani içimiz çok rahat etsin diye bütün belgeleri tamamladık.. Onun hemen sonrasında 4 gün içerisinde 420 bin kişiyi seçim kurullarına vermeniz gerekmekteydi. Teslim edilemeyen yerler var.

#5
Foto - AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

AK PARTİ ÇALIŞMALARINI EKSİKSİZ TAMAMLADI AK Parti bunların tamamını eksiksiz bir şekilde tamamladı. İşimiz çok gerçekten. Bütün mesele o işi hangi nitelikte ve nasıl yaptığınız. Biz işimizi en güzel şekilde yapabilmek adına çok uğraş veriyoruz. 1 milyon aktif bir şekilde seçim görevlisi bulup kontrol etmek gerekiyor. Bu kitleyi bulup, eğitimleri bitirip, seçim gününe ilişkin bilgilendirme işini yapmak zorundasınız. Sonuç olarak eğer bunları çok iyi yapamazsanız seçim günü CHP'nin durumuna düşersiniz. CHP'nin durumuna düşmek ne demek Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarını çağırırsınız onlarda süreci manipüle eder sonrada zor durumda kalırsınız. Beyaz olan Büyükşehir Belediyesine ait oy pusulası, mavi olan Belediye başkanlarına ait oy pusulası, sarı olan Belediye meclis üyelerine oy pusulası ve dördüncü de muhtarlık olmak üzere dört tane pusula aynı zarfın içine girecek. Tek zarf ilkesi var.

#6
Foto - AK Parti belediyeciliği ile tanışacak yeni iller var! Son seçim anketleri ne diyor?

HANGİ DURUMDA OY GEÇERSİZ SAYILIR? Pusulalarda T.C Yüksek Kurulu filigranı yoksa geçersiz sayılır. Beyaz, mavi ve sarı haricinde ayrıca 51 ile ait birde turuncu olacak il genel meclis üyesi oyu. Dolayısıyla başka renk pusula çıkarsa geçersiz sayılır. Arkasında sandık kurulu mührü yoksa da o pusula geçersiz sayılır. BÖLGE BÖLGE YARIŞI KİM ÖNDE GÖTÜRÜYOR? Bir buçuk ay içerisinde 81 ili taradık bütün ekip arkadaşlarımızda dahil. Aday belirleme sürecinde isim anketi yaptık ve bir yandan da bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz diye sorduk ve emin olun bu anketlerde minimum 2 puan yükseliş içerisinde AK Parti'nin önde olduğunu gördük. Bugün milletvekili seçimi olsa her ilde en az 2 puan daha koyduğunu gördük. "AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ BİRÇOK ŞEHRE TANITACAK" Şimdi de illerde yaptığımız anketlerde her geçen gün AK Parti'nin oy trendinin biraz daha müspet bir yerde doğru ilerlediğini görüyoruz. Buradan hareketle 2024 yerel seçimlerinde AK Parti zaten var olan elinde bulundurduğu şehirleri koruyacak ve yeni AK Parti belediyeciliğini birçok şehre tanıtacak.

Emekliye ve memura müjde: Yeniden hangi adımlar atılacak? Yeni dönem hazırlıkları başladı
Ekonomi

Emekliye ve memura müjde: Yeniden hangi adımlar atılacak? Yeni dönem hazırlıkları başladı

Emekli maaşlarına zam beklentisi devam ederken dikkat çeken bir açıklama geldi. Emeklilere sağlanacak olan kira desteği, konut giderlerinin ..
Dünya futbol kamuoyu şokta! “Dani Alves intihar etti”
Spor

Dünya futbol kamuoyu şokta! “Dani Alves intihar etti”

Cinsel saldırı suçundan 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Brezilya Milli Takımı, Barcelona ve Sevilla’nın eski sağ beki Dani Alves’in c..
Siyonistleri ürküten açıklama! 'Tek yolu bu'
Dünya

Siyonistleri ürküten açıklama! 'Tek yolu bu'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez. Şili’deki La Moneda Başkanlık Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, “2027’de görev sürem sona ermeden..
Komşu ülkede kadınlara askerlik yolu göründü!
Dünya

Komşu ülkede kadınlara askerlik yolu göründü!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, kadınların gönüllü olarak askere alınmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Trabzonspor, Karagümrük'e unutamayacağı bir yenilgi yaşattı
Spor

Trabzonspor, Karagümrük'e unutamayacağı bir yenilgi yaşattı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla yendi.
CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe Alevilikti!
Siyaset

CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe Alevilikti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23