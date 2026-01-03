AK Parti Ankara teşkilatı üst üste 6'ncı kez zirvede: Üye rekoru... Üye sayısı 1 milyon 53 bini aştı

"Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızla birlikte üye sayımızı 316 binlerden 1.053.036’ya çıkardık, 1 milyon üye barajını aştık ve üye artışında 6. kez Türkiye birincisi olduk. Bu başarı; aynı sofrayı paylaştığım, aynı yolda omuz omuza yürüdüğüm, sevincimi de yükümü de paylaşan büyük ailemin eseridir. Bu davayı evladı gibi sahiplenen teşkilatıma ve her bir yol arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Bu, Ankara halkının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveninin ve teşkilatımızın gece gündüz demeden çalışmasının bir sonucudur." "BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ" AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, teşkilatın tüm birimleriyle tam bir uyum içinde çalıştığını vurguladı. Ankara teşkilatının son 6 yıldır Türkiye genelinde birincilikler elde ettiğini hatırlatan Hakan Han Özcan, kadın ve gençlik kollarının emeğine özel vurgu yaptı. Kadın kollarının yıl içinde iki kez birinci, bir kez üçüncü olduğunu; gençlik kollarının ise üç kez birincilik elde ettiğini belirterek tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Özcan, "Amacımız ve hedefimiz bir. Ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları olarak ayrı değil, aynı hedefe yürüyen büyük bir aileyiz. İstişare ve meşruiyet kültürümüzü artırarak, birim başkanlarımızla teşkilatımızın her kademesinde birlik içindeyiz," dedi.