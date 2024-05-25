2024-05-25 16:52:43 Ajda Pekkan’dan “sokak köpekleri” çıkışı
Türkiye başıboş sokak köpekleri sorunundan kurtulmak için gün sayıyor.
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Türkiye başıboş sokak köpekleri sorunundan kurtulmak için gün sayıyor.
Uzun süredir tüm ülkede huzursuzluğa neden olan sorun nedeniyle onlarca can kaybı ve yaralanma yaşandı.
Özellikle çocukları hedef alan sokak köpeklerinin, vicdanları rahatsız etmeyecek şekilde toplatılarak kontrol altına alınması toplumun ortak temennisi.
Ancak "sanat sepet tayfa" bu çözüme karşı ellerinden gelen her şeyi yapmaya başladı.
O isimlerden biri de "yürüyen botoks" olarak ti'ye alınan şarkıcı Ajda Pekkan oldu.
Antalya'da konser verirken Pekkan, "Bizi de uyutsunlar o zaman" sözleriyle şaşkına çevirdi.
Başıboş sokak hayvanlarının kimseye kötülük yapmadığını öne süren Pekkan konuyla ilgili şunları söyledi:
"Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar.
Tabiki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizi de uyutsunlar o zaman"
Ajda Pekkan’a tepki yağarken, “Sen köpek misin ki uyutulmak istiyorsun” diyen vatandaşlar olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise, ölen çocuklardan, kuduz olan insanlardan, canı yanan ailelerden hiç bahsetmeyen Pekkan’ın halktan ne kadar kopuk olduğuna dikkat çekti.
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