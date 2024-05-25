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Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

2024-05-25 16:52:43
Ajda Pekkan’dan “sokak köpekleri” çıkışı

Türkiye başıboş sokak köpekleri sorunundan kurtulmak için gün sayıyor.

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#1
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

Uzun süredir tüm ülkede huzursuzluğa neden olan sorun nedeniyle onlarca can kaybı ve yaralanma yaşandı.

#2
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

Özellikle çocukları hedef alan sokak köpeklerinin, vicdanları rahatsız etmeyecek şekilde toplatılarak kontrol altına alınması toplumun ortak temennisi.

#3
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

Ancak "sanat sepet tayfa" bu çözüme karşı ellerinden gelen her şeyi yapmaya başladı.

#4
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

O isimlerden biri de "yürüyen botoks" olarak ti'ye alınan şarkıcı Ajda Pekkan oldu.

#5
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

Antalya'da konser verirken Pekkan, "Bizi de uyutsunlar o zaman" sözleriyle şaşkına çevirdi.

#6
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

Başıboş sokak hayvanlarının kimseye kötülük yapmadığını öne süren Pekkan konuyla ilgili şunları söyledi:

#7
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

"Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar.

#8
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

Tabiki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da anlıyor bunu. Ben öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizi de uyutsunlar o zaman"

#9
Foto - Ajda Pekkan’dan "sokak köpekleri" çıkışı

Ajda Pekkan’a tepki yağarken, “Sen köpek misin ki uyutulmak istiyorsun” diyen vatandaşlar olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise, ölen çocuklardan, kuduz olan insanlardan, canı yanan ailelerden hiç bahsetmeyen Pekkan’ın halktan ne kadar kopuk olduğuna dikkat çekti.

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Yorumlar

Mustafa Kaya

BUNLARA İNSAN DEMEK İÇİN ŞAHİT LAZİM

Şeref Kazan

Domuzların uyutuyorlar domuzların tüfekle şeylerinden vurup telef ediyorlar madam...
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