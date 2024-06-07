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Spor
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Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

2024-06-07 12:34:20
Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışı verdi. Sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım ise 102 puanla Galatasaray oldu. Fenerbahçe ise 99 puan alarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Tarihi bir sezonu geride bırakan iki takım, transfer sezonunda yine karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için devrede. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci şampiyonluğunu aldıktan sonra yeni sezona da iddialı girmenin peşinde olan Aslan, kadrosunu tazelemek istiyor.

#2
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Birçok mevkiye yapacağı takviyelerle birlikte yeni sezonda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, yıldız isimlere gidecek.

#3
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Bu doğrultuda Okan Buruk'un da onayıyla yapılacak olan transferlerde flaş bir gelişme yaşandı.

#4
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin yıldız ismi için devrede olacağı belirtildi.

#5
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

İşte son dakika haberinin detayları…

#6
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Fenerbahçe'deki geçtiğimiz sezonun yıldız ismi Michy Batshuayi, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

#7
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve sözleşme görüşmelerine devam eden Batshuayi için sarı-kırmızılıların da devrede olacağı aktarıldı.

#8
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Batshuayi ile yeni sözleşme imzalamayı umduklarını açıklamıştı.

#9
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

A Spor'un haberinde Ali Koç'un bahsettiği diğer kulüplerden birinin Galatasaray olduğu bilgisi verildi.

#10
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Oyuncunun sarı-lacivertli ekipte devam etmeyi hedeflemesine rağmen hafta sonu yapılacak seçimden sonra hareket edileceği belirtildi.

#11
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Bu nedenle Batshuayi, farklı takımlarla da görüşme yapmaya açık. Galatasaray ise Mauro Icardi ile rekabete girebilecek bir forvet olarak Batshuayi'yi düşünüyor.

#12
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Galatasaray, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşamaması halinde devreye girecek ve transferi bitirmeye çalışacak.

#13
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maçta görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, 24 gol ve 3 asistle oynadı.

#14
Foto - Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

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