Ajanslar son dakika kodu ile geçiyor! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe, nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışı verdi. Sezonun sonunda ipi göğüsleyen takım ise 102 puanla Galatasaray oldu. Fenerbahçe ise 99 puan alarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Tarihi bir sezonu geride bırakan iki takım, transfer sezonunda yine karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için devrede. İşte son dakika haberinin detayları…