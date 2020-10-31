2020-10-31 19:21:56 Ajan 'James Bond' öldü
İskoç aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti. Connery'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
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İskoç aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti. Connery'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
90 yaşındaki İskoç aktör Sean Connery’nin yaşamını yitirdiği açıklandı. İngiliz basını ailesinin Connery’nin ölüm haberini doğruladığını ancak sebebine ilişkin bir detay paylaşmadığını yazdı.
SİNEMANIN İLK JAMES BOND'U - Connery, 1962 ile 1971 arasında rol aldığı James Bond serisiyle hafızalarda yerini aldı.
Daha sonra The Hunt for Red October, Indiana Jones ve Last Crusade and The Rock gibi filmlerde oynadı.
AİLESİ: UYKUSUNDA SON NEFESİNİ VERDİ - Aktörün bir süredir eşiyle birlikte yaşadığı Bahamalar'da uykusunda öldüğü belirtildi. Connery'nin oğlu Jason, aktörün bir süredir kendini iyi hissetmediğini açıkladı.
İSKOÇYA'DA DÜNYAYA GELDİ - Sir Thomas Sean Connery 25 Ağustos 1930'da Edinburgh'da dünyaya geldi. Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü oldu.
JAMES BOND SERİSİYLE ÜNLENDİ - Daha sonra Ian Fleming'in yarattığı James Bond karakterinin serüvenlerini konu alan seride "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerinde oynadı. Bu onun kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU OSCAR'I ALDI - Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır.Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etti, ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film çekilemedi.
Oscar ödülüne ise 1988 yılında, The Untouchables (Dokunulmazlar) filmindeki yardımcı erkek oyuncu rolüyle uzandı.
2003'TEN BERİ KAMERALARIN UZAĞINDA - Sean Connery, 2003'teki 'Muhteşem Kahramanlar' filminden beri hiçbir yapımda rol almadı. Connery, sinema tarihinin ey iyi James Bond'u olarak da hafızalara kazındı.
İKİ KEZ EVLENDİ - Connery ilk evliliğini 1962 ile 1973 arasında Diane Cilento ile yaptı. 1975 yılından bu yana da Micheline Roquebrune ile evliydi.
Sean Connery'nin Diane Cilento ile evliliğinden Jason Connery adında bir oğlu bulunuyor. 57 yaşındaki Jason Connery, oyuncu ve yönetmen.
50 YILLIK SİNEMA KARİYERİ - Sean Connery, hayata veda ederken geride tam 50 yıllık bir sinema kariyeri bıraktı.
Her ne kadar çok çeşitli yapımlarda birbirinden farklı karakterleri canlandırsa da hafızalarda en çok James Bond serisiyle kaldı.
'OLAĞANÜSTÜ BİR HAYATIM OLDU' - Connery, 2005 yılında verdiği bir röportajda "Vaktiyle Robert Mitchum beni bir köşeye çekip, ‘Sakın bu saçmalıklara önem vermeye kalkışma. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın’ demişti. Ünlü meslektaşımın bu sözleri beni çok etkiledi. Doğrusu, insanların beni neden bu kadar önemsediklerini de hala anlamış değilim. Bildiğim bir tek şey var, gerçekten olağanüstü bir hayatım oldu. Belli bir mesleğim yoktu, iyi bir öğrenim görmemiştim. Ama canımı dişime takıp çalıştım. Hiçbir zaman yılmadım ve sonunda başarılı oldum" demişti.
YOKSUL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ - Connery, aynı röportajda geçmişinden de şöyle söz etmişti: " İkinci Dünya Savaşı başladığında, ben dokuz yaşında bir çocuktum. Edinburgh’un kenar mahallelerinden birinde büyük bir sefalet içinde yaşıyorduk. Yoksulduk yani. 12 yaşında çalışmaya başladım. Bir yıl sonra okulu bıraktım. Daha sonra da kendimi yetiştirmeye çalıştım. Biraz da bu yüzden kendimi hala bir çocuk gibi hissederim ve her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışırım."
SAVAŞ YILLARINDA SÜTÇÜLÜK YAPTI - Connery, İkinci Dünya Savaşı döneminde, bir süre sütçülük yaptığını açıklamıştı.
RESSAM EŞİYLE İSTANBUL'A GELMİŞTİ - Sean Connery, 2005 yılının temmuz ayında İstanbul'a da geldi. Haydarabad Nizamı Bereket Şah’ın ilk eşi Esra Bereket’in davetlisi olarak İstanbul’a gelen Sean Connery, ressam eşi Micheline ile birlikte kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezmişti.
Aktör daha önce James Bond serisinin Rusya'dan Sevgilerle adlı halkası için de çekim ekibiyle birlikte İstanbul'da bulunmuştu.
Connery ile eşinin evliliğinden hiç çocukları olmadı. Fakat Connery ilk evliliğinden bir erkek çocuk sahibi. Micheline Roquebrune ise ilk evliliğinde üç çocuk dünyaya getirdi.
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