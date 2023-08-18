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Yaşam
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Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

2023-08-18 23:09:42
Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde aile içi bıçaklı kavgada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Kolejtepe Mahallesi Şehit Uğur Bilmez Sokak'ta aile içi tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

#2
Foto - Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Kavgada İsmail A., Hamide P. ile Ayşegül A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Aile içi bıçaklı kavga: 2’si kadın 3 yaralı

Polis ekipleri olaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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