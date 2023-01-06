Aile boyu gasp çetesi böyle yakalandı! İstanbul'da film gibi operasyon

Şahısların 23 Eylül’de Gebze’de bir aracın camını kırarak 310 bin TL çaldıkları, yine 11 Ekim’de Gebze’de kapkaç olayına teşebbüs ettikleri, Esenyurt’ta bankadan çıkan kişiden 90 bin Euro’yu gasp ettikleri, yine İstanbul Başakşehir’de zorla 4 bin TL’yi gasp ettikleri, bunlara benzer Türkiye ve İstanbul genelinde çok sayıda suça karıştıkları belirlendi. Adeta İstanbul’un kabusu haline gelen çete üyelerinin suç kayıtları da şaşkına çevirdi. Zanlılardan E.P.’nin 38 suç kaydı, 6 dosyadan aranması bulunduğu ve 20 yılda kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ö.P.’nin 46 suç kaydı, B.P.’nin 24 suç kaydı, 6 ayrı aranması, M.Y.’nin 14 suç kaydı, E.P.’nin 47 suç kaydı, bir dosyadan aranması, D.P.’nin ise 18 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.