Aile boyu gasp çetesi böyle yakalandı! İstanbul'da film gibi operasyon

Yapılan çalışmaların ardından yüzlerce güvenlik kamerasının her dakikasını izleyen ekipler, zanlıları tespit etmeyi başardı. Görüntüleri adım adım izleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul’da olduklarını belirledi. 2 Ocak’ta zanlıların adresine operasyon yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aynı aileden olan E.P., Ö.P., B.P, M.Y., E.P. ve D.P.’yi gözaltına aldı. Operasyon sırasında polis ekipleri 32 dosyadan aranması, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası buluna V.M., 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve iki ayrı dosyadan aranan T.K. ile 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, bir dosyadan aranan V.P.’yi de yakaladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen zanlılar, sabah saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edilirken, operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.