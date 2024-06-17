2024-06-17 07:57:19 Ahşap imalathanesinde yangın
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
İmalathaneden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
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