Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı ile görüştü

Kendisinin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu dönemde yürüttükleri bir projenin toplantısının TFF'de gerçekleştiğine dikkati çeken Çebi, "Türk hakemliğinin daha sağlıklı çalışabilmesi ve sorunların ortadan kalkması adına büyük bir mücadele olduğunu biliyorum. Toplantı hakkında da bilgi aldım. Sezon sonunun hemen ardından veya sezon bitmeden önce Türk futbolundaki hakemlik sorununun şu anda yürütülen çalışmalarla biteceğini hissediyorum ve bunu da müjdelemek istiyorum. Beşiktaş'ın ile diğer takımların hak kayıplarının en azından bu düzelme süreci gelene kadarki süreç içinde hiç olmamasını nasıl sağlayabiliriz veya minimize edebiliriz diye bir toplantı yaptım. En doğrusunun VAR hakemleriyle saha hakemlerinin birbirinden ayrılması olduğunu söyledik. Bir maçta VAR hakemi olan kişinin bir diğer maça saha hakemi verilmesinin sağlıklı olmadığını ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. Başarılı performansların ödüllendirilmesi gibi kötü performansların da cezalandırılması gerektiğini anlatan Çebi, "Bir hakem hata yaptıysa, hele çok büyük yanlışlıklar yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş başkanı olarak Beşiktaş'a zarar veren herkese ceza verilmesini talep ediyorum ve ettim. Onlar da bu ceza müessesesi hakkında benimle hemfikirler. Federasyonun kulüplerle beraber hakemlik konusunda yürüttüğü çalışmanın meyve vereceğinden çok ümitli olduğumu söyleyebilirim. Bugüne kadar gerekli mücadeleyi bu kapıları çalarak verdiğimi herkesin bilmesini rica ediyorum. Bunu doğru bir biçimde ve Beşiktaş’ın çok daha büyük zararlar görmesini engelleyerek yürütmek zorundayım. Beşiktaş olarak da başarılı bir ikinci yarı hedefliyoruz. Hakemlerle ilgili durumun elimizi masaya vurmadan nasıl düzeleceğini anlatmaya çalışacağımız bir süreç yaşadık. Belki yaşamaya devam edeceğiz. Ben Beşiktaş için elimden geldiğince doğru bildiğim şekilde mücadeleye devam edeceğim." dedi.