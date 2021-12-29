Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı ile görüştü

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, "Daha önce de hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü adına buraya defalarca geldim. Resmi makamlara bu sorunları anlatırım. Hakemlerin verdiği kararların yanlış olduğunu, bunların düzeltilmesi gerektiğini anlatırım. Bunlara verilmesi gereken cezaları anlatırım. Görevimin en azından birinci aşamasında bunu yapmaya gayret ettim." dedi. Özdemir ile yaptığı görüşme öncesi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve diğer kulüp yöneticilerinin TFF temsilcileriyle bir araya geldiğini hatırlatan Çebi, "Ben, annemin rahatsızlığı nedeniyle katılamadım. 2-3 günden beri onunla uğraşıyorum. Orada da büyük sıkıntılarım var. Ben camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben bu kulübün başkanıyım ve siyasetini, nezaketini, bürokrasisini yürütmek zorundayım. Bunları yaparken, benim bunları yapmadığım yönünde bir algı yaratılmasını doğru bulmuyorum. Diğer kulüpler de canlarının yandığını söylüyor. Bu sezon özellikle hakem müessesinin sağlıklı gitmediğini ifade etmek zorundayız." diye konuştu.