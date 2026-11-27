Merter'in paylaşımıyla Sezer'in ameliyat geçirdiği ve ameliyat sonrası kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Merter, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Merter, sosyal medya paylaşımında Sezer'in kızlarıyla birlikte kendilerini ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kendisinin ameliyat sonrası kontrollerini yaptık, çok şükür her şey yolunda. Bizi fakültemizde çok kıymetli kızlarıyla ziyarete gelerek teşrifleriyle onurlandırdılar."