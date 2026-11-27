Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra ortaya çıktı
Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski cumhurbaşkanı Ahmet Nejdet Sezer ortaya çıktı.
Görev süresinin sona ermesinin ardından kamuoyu önünde nadiren görülen Ahmet Necdet Sezer'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Merter, Sezer ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Merter'in paylaşımıyla Sezer'in ameliyat geçirdiği ve ameliyat sonrası kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Merter, her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Merter, sosyal medya paylaşımında Sezer'in kızlarıyla birlikte kendilerini ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kendisinin ameliyat sonrası kontrollerini yaptık, çok şükür her şey yolunda. Bizi fakültemizde çok kıymetli kızlarıyla ziyarete gelerek teşrifleriyle onurlandırdılar."
Laikçi azınlığın “Markete giderek alışveriş yapıyor, Cumhurbaşkanlığı köşkünün elektrik faturalarını cebinden ödüyor” diyerek, göklere çıkardığı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in milletimize faturası ağır olmuştu. Daha önce hastalık bahanesiyle affettiği teröristler masum sivilleri katlederken; ülkemizi derinden sarsan ‘‘Yenidoğan Çetesi’nin lideri Dr. Fırat Sarı’nın Sezer tarafından affedildiği ortaya çıkmıştı.
260 TERÖRİSTİ AFFETTİ - Görev süresi boyunca Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nü millete kapatan, Ramazan’da kameralar karşısında su içen, Başbakan’a kitapçık fırlatarak ekonomik krize neden olan, PKK ve DHKP-C’li teröristlere af uygulayan, ADD, ÇYDD gibi yandaş derneklerin kasasına milyarlar akıtan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kalıcı hastalık iddiasıyla; DHKP-C’den 39, PKK’dan 5, TKP-ML’den 28, TKİP’ten 28, Dev-Sol’dan 19, MLKP’den 17, THKP-C’den 15, TDP’den 3, TKP Leninist Gerillaları’ndan 2 mahkûm ile 1 DHP’li, 1 de Dev-Yolcu militanı cezaevinden çıkararak serbest bıraktı. 5 çete mensubu, 4 uyuşturucu kaçakçısı, 7 cinayet suçlusu, 3 tecavüzcü, 1 gaspçı da hastalık gerekçesiyle Sezer’in affıyla serbest kaldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23