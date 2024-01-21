Ahmet Hakan’dan Meral Akşener bombası! Duyan, kulaklarına inanamadı

“Cinayete kurban giden Sinan Ateş’in küçük kızıyla ilgili bir gözlemini anlatmış Meral Akşener. * Sinan Ateş’in küçük kızı, annesine “Anne gözümün önünden ayrılma. Seni de babam gibi vururlar” diyormuş. Kız çocuğunun yaşadığı bu travmadan söz eden Akşener, sözü Sinan Ateş cinayetine getiriyor ve şöyle diyor: * “Torbacılar öldürdü Sinan Ateş’i torbacılar! Biz geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk. Ama mertçe idi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık. Ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar! Onların yarın ne yapacaklarını çocuk bilmiyor.” *