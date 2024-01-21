2024-01-21 18:44:15 Ahmet Hakan’dan Meral Akşener bombası! Duyan, kulaklarına inanamadı
Ahmet Hakan, cinayete kurban giden Sinan Ateş’in küçük kızıyla ilgili bir gözlemini anlatan Meral Akşener’le ilgili Halk TV’nin yaptığı haberi eleştirdi. “Asıl maksat, Akşener’den hınç almak olunca ‘Skandal! Akşener siyasi cinayetleri övdü’ deniliyor. Kısacası olay şudur abiler: CHP’yi desteklersen ‘Meral Mommy’ oluyorsun. CHP’yle yolunu ayırırsan ‘Faşist Meral’ oluyorsun” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti: