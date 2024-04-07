Ahmet Hakan’dan Ali Koç’a ilginç gönderme! Bakın hangi siyasi lidere benzetti

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, spor yazarı Togay Bayatlı’nın cenazesinde bırakın el sıkışmayı, birbirlerini görmezden gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için ilginç bir benzetme yaptı. Hakan, “Pek benzer tarafları yok ama ‘ille de benzeteceksin’ denirse... Dursun Özbek’i Demirel’e, Ali Koç’u da Ecevit’e benzetebiliriz sanırım” ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti: “70’li yıllara damga vuran kavga Demirel / Ecevit kavgasıydı. İki lider birbirlerine ağır sözlerle hücum ederler, milli bayramlarda el bile sıkışmazlardı.