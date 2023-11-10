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Medya
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Ahmet Hakan’a bakın! "Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!" Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

2023-11-10 15:18:23
Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Ahmet Hakan, “Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci alınacak” palavrasını ortaya atan çevreleri yerin dibine soktu. “Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci almak demek, Gazze’yi İsrail’e terk etmek demektir” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: “Bir palavrayı dolaşıma soktular önceki gün. “Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci alınacak” diye.

#1
Foto - Ahmet Hakan’a bakın! "Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!" Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci almak demek... * Netanyahu’ya yapılacak en büyük kıyak demektir. * Filistin davasına elveda demektir. * Gazze’yi İsrail’e terk etmek demektir. * Biden’ın rüyasının gerçekleşmesi demektir. * İki devletli çözümün iflası demektir.

#2
Foto - Ahmet Hakan’a bakın! "Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!" Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

* Filistin topraklarının İsrail’e terki demektir. * İsrail vahşetinin başarıya ulaşması demektir. * Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci almak, tarihin görüp göreceği en büyük ihanettir. Bu ihaneti, en azılı İsrail yanlısı bir rejim bile yapmaya cüret edemez.

#3
Foto - Ahmet Hakan’a bakın! "Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!" Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başında olduğu yönetimin böyle bir ihanete imza atabileceğine aklı yatanlar... Korkunç bir cehalete sahip oldukları halde bu cehaletlerinin zerre kadar farkında olmayan tiplerdir. * Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır. Azıcık destekli atılır, biraz birikime yaslanılır, minik de olsa ince görülür. * Bu palavrayı sıkanlar... Yeryüzünün görüp görebileceği en aptal palavra sıkıcılarıdır.” 

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