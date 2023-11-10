2023-11-10 15:18:23 Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra
Ahmet Hakan, “Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci alınacak” palavrasını ortaya atan çevreleri yerin dibine soktu. “Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci almak demek, Gazze’yi İsrail’e terk etmek demektir” ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: “Bir palavrayı dolaşıma soktular önceki gün. “Türkiye’ye 1 milyon Filistinli mülteci alınacak” diye.