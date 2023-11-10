Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başında olduğu yönetimin böyle bir ihanete imza atabileceğine aklı yatanlar... Korkunç bir cehalete sahip oldukları halde bu cehaletlerinin zerre kadar farkında olmayan tiplerdir. * Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır. Azıcık destekli atılır, biraz birikime yaslanılır, minik de olsa ince görülür. * Bu palavrayı sıkanlar... Yeryüzünün görüp görebileceği en aptal palavra sıkıcılarıdır.”