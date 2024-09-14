Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray maskesiyle operasyon..."

AHMET ÇAKAR: "BASKIDAN OLUŞAN PANİK TRANSFERLERİ GELİYOR" Sosyal medya sadece Türk futbolunu etkilemiyor, siyasetimizden tutun da yargımıza kadar her türlü kurumu ister istemez baskı altına alabiliyor. Bir anda doğal veya suni olarak organize olup büyük bir baskı unsuru oluşturabiliyorlar. Bundan en çok etkilenen takım Galatasaray ve onun yöneticileri. Birkaç yıldır bakıyoruz, Galatasaray'ı neredeyse sosyal medya ve taraftar grupları yönlendiriyor. Baskıdan oluşan panik transferleri geliyor, yine baskıdan kaynaklanan bazı oyuncu ve yöneticiler antipatik hale getiriliyor. Şu anda sosyal medya belki de Türkiye'deki devletin kurumlarından sonraki en büyük güç.