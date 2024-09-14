2024-09-14 10:51:49 Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray maskesiyle operasyon..."
Süper Lig için yaz transfer sezonun sona erdi. Bu transfer döneminde en çok konuşulan takım ise Galatasaray oldu. Yaptığı ve yapamadığı transferlere eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray yönetiminde istifalar da yaşandı. Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer sezonundaki politikasıyla ve yaşanan istifalar sonrası çarpıcı sözler söyledi. İşte dikkat çeken o yorumlar...