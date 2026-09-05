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Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

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Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçta skandal kararlara imza atan Kadir Sağlam için Ahmet Çakar çok ağır konuştu.

#1
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2 galip geldi. Galatasaray'ın iptal edilen golü ve aleyhine verilen penaltı kararı dikkat çekti. Başakşehir'in maç son anlarında on kişi kalması da ön plana çıktı. Kadir Sağlam'ın tartışmalı kararlarını Ahmet Çakar yorumladı.

#2
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Çakar'ın açıklamaları şöyle;

#3
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Dün gece Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Türk hakemliğinin kara gecelerinden birini daha izledik. Hem de kapkara! Üst düzey futbolda maçın sonucuna etkili bu kadar fazla hata yapılması asla normal karşılanamaz.

#4
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Başakşehir lehine verdiği penaltı tam bir komedi. Amatör kümede bile böyle penaltı verilmez. Daha sonra son dakikalarda G.Saray'ın serbest vuruşta golünü iptal etti. Bence Sanchez, kesin ofsayt değil. Yayıncı kuruluş yanlış adamı son adam olarak kabul etti. Oysa ki daha sol beke yakın Başakşehirli oyuncu, ofsaytı bozuyordu.

#5
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Ama son dakikada G.Saray, frikik buldu ve Sara, harika bir gol attı ama bu golden önce de ceza alanının dışında Yunus'a yapılan hareketi faul olarak değerlendirmek acemi işi bile değil.

#6
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

İlkokul futbol turnuvasında küçücük bir çocuğun bile vermeyeceği bir faul.

#7
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Sonra Türkiye Futbol Federasyonu, "Bizim hakemlerimiz Avrupa seviyesindedir' diyor. Ne Avrupa'sı ne Afrikası.

#8
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Belki Afrika'nın köylerindeki kabile maçlarında görev alabilirler. Sonuçta G.Saray, zar zor kazandı ama çok ciddi bir kayıp var

#9
Foto - Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

O da Osimhen. Osimhen'in yokluğunda ikinci yarıdaki G.Saray'ı gördük. Sakatlığı uzun sürerse G.Saray'ı büyük problemler bekliyor.

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