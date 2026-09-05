Ahmet Çakar Kadir Sağlam'ı fena bombaladı! Kabile maçlarında ancak görev alabilir...

Başakşehir lehine verdiği penaltı tam bir komedi. Amatör kümede bile böyle penaltı verilmez. Daha sonra son dakikalarda G.Saray'ın serbest vuruşta golünü iptal etti. Bence Sanchez, kesin ofsayt değil. Yayıncı kuruluş yanlış adamı son adam olarak kabul etti. Oysa ki daha sol beke yakın Başakşehirli oyuncu, ofsaytı bozuyordu.