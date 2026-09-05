Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu heyecanı başladı...

Kayseri’nin festivalle birlikte kültür ve sanatın önemli buluşma noktalarından biri olacağını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ise kentin köklü tarihine ve kültürel birikimine dikkat çekti. Çam, “Anadolu’nun en önemli ticaret merkezlerinden, Orta Anadolu’nun kadim şehirlerinden Kayseri; Selçuklu mirası, görkemli Erciyes Dağı ve zengin kültürel birikimiyle festivalimize ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Kültepe Kaniş/Karum’dan günümüze uzanan tarihi geçmişi, medreseleri, kümbetleri, hanları ve geleneksel şehir dokusuyla kültür, sanat ve tarihin buluşma noktalarından biri olan Kayseri’de dokuz gün boyunca sanatı ve kültürü hep birlikte yaşayacağız.” dedi.