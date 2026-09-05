Kayseri'de Türkiye Kültür Yolu heyecanı başladı...
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 17’nci durağı Kayseri’de dokuz gün sürecek kültür, sanat ve gastronomi maratonu Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. İkinci kez festival coşkusunu yaşayan kent, Kültepe Kaniş/Karum’dan Selçuklu mirasına, Erciyes’ten geleneksel sanatlarına uzanan köklü değerlerini konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere uzanan 185 etkinlikle buluşturacak. Türkiye’nin sevilen sanatçıları festival sahnelerinde müzikseverlerle bir araya gelirken, 34 Lezzet Noktası da Kayseri’nin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerin keşfine sunacak.